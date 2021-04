Vasco Rossi: riprogrammato il tour nella primavera 2022

Sono state annunciate le nuove date che sostituiscono i concerti di Vasco Rossi previsti per giugno 2021 (leggi qui).

I live sono stati riprogrammati tra maggio e giugno 2022.

Ecco il calendario.

VASCO ROSSI – CALENDARIO TOUR 2022

24 maggio 2022 – Milano, Ippodromo Milano Trenno (Ex I-Days)

28 maggio 2022 – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

3 giugno 2022 – Firenze, Visarno Arena (Ex Firenze Rocks)

11 e 12 giugno 2022 – Roma, Circo Massimo

le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano anche se si svolgeranno nelle stesse location.

La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno.

Roma: i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per la data dell’11 giugno 2022, i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022.

Per le modalità di rimborso (eventuale), bisogna fare riferimento alla piattaforma su cui è stato comprato il biglietto.

