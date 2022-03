Vasco Rossi a Marracash in diretta su Instagram: "I duetti non mi sono mai piaciuti, trovate commerciali.... ma i featuring..."

Vasco Rossi e Marracash. Venerdì 25 marzo Vasco Rossi lancerà in radio il nuovo estratto dal suo ultimo album. Il brano, La pioggia alla domenica, sarà arricchito dalla partecipazione con nuove parti di testo di Marracash. In questo articolo abbiamo pubblicato le dichiarazioni di stima reciproca dei due artisti.

Il ricavato del brano, come già annunciato, andrà a beneficio di Save the Children per aiutare i bambini che subiscono le conseguenze della guerra in Ucraina.

A sorpresa i due artisti sono comparsi oggi, 23 marzo, in diretta Instagram per raccontare un po’ di più di questa collaborazione e, sopratutto, per esprimere il proprio pensiero su quanto sta accadendo…

Vasco, dopo aver spiegato che questo featuring con Marracash, come si dice oggi, è un esperimento nuovo per lui, ha invitato il rapper in diretta:

“È da un po’ che non ci vediamo dal vivo, da Los Angeles. Mi fa piacere vederti perché noi siamo in collegamento mentale, mi piace questa idea. Quando mi hai chiesto di darti le campionature de Gli Angeli poi hai scritto quella straordinaria canzone che è Io e mi hai dato una grandissima soddisfazione. Tu sei un rapper di quelli che sento più vicini.

Il rap è un mondo nuovo, un linguaggio completamente diverso dal mio, ma in te trovo delle cose di testo molto vicine ai cantautori. Per me i testi sono la cosa più importante.“

Marracash lusingato risponde:

“Per me tu sei un’ispirazione. Cerco sempre il modo di dire queste verità incredibili dove non c’è la costruzione della bella frase, ma è proprio la forza della verità di quello che dici. Per scrive canzoni sei un obbiettivo impossibile da raggiungere….”

“Questa storia, questa idea“, ribadisce Vasco, “è venuta fuori proprio dalla quella tua campionatura de Gli Angeli. Tu hai mi hai chiesto di poter mettere delle parti di testo in una mia canzone, come dite voi, delle barre, giusto?

Questa idea mi ha incuriosito tantissimo e quando mi hai mandato la tua versione mi è piaciuta tantissimo perché sei entrato nello spirito della canzone. C’è quella parte in cui dici – Tu mi hai dato corda ed io l’ho usata per impiccarmi – hai perfettamente centrato lo spirito di quel rapporto che racconto nella canzone.

Io non ho mai voluto fare duetti perchè engli anni ’90 i duetti non erano artistici, erano fatti per mettere insieme due persone e per farsi conoscere agli altri. A me non serviva e non mi piaceva il concetto del cantare la stessa canzone in due, ognuno canta la sua e non ci si prende per mano per cantare la stessa canzone. Questi nuovi featuring che sono molto belli, sono fatti molto bene, è geniale unire il rap alla parte melodica”.

Vasco Rossi Marracash e la guerra

A seguire Vasco Rossi ha tenuto a ribadire che non vede l’ora di tornare a suonare live (qui le date): “Mi manca l’adrenalina da palco… per fortuna pare che adesso ricominciamo a fare i concerti e questa è una cosa che mette a tutti una bella allegria. Anche se è successa questa terribile guerra che è tornata a metterci tutti in una situazione terrificante.“

E proprio su questa parole il rocker ha voluto spiegare il suo punto di vista sulla guerra al più giovane collega…

Prima eravamo in crisi, adesso è ancora peggio. La guerra è la cosa peggiore di tutte. La guerra è fatta da quelli che mandano avanti i giovani a morire e loro stanno nei bunker. La guerra è uno schifo.

Le guerre di oggi sono contro la popolazione, gli eserciti sono una cosa ma alla fine è la popolazione che soffre. Sono guerre dove vanno a morire i giovani per interessi che hanno gli altri. Il mondo sta andando a rotoli… però rotola da tanto, speriamo continui a rotolare.

Abbiamo preso questa motivazione per fare qualcosa di utile. Naturalmente è una piccola cosa che facciamo però è il gesto simbolico che conta. Quindi cedete tutti i marraCASH i cash!

E con questo gioco di parole sul nome d’arte di Marra Vasco svela che all’inizio pensava che il nome fosse dedicato alla famosa città. Il rapper gli spiega quindi da cosa deriva…

“No è un gioco di parole molto hip hop dato dal fatto perché se mi guardai in faccia sembro Marrocchino. Mi chiamano così sin da piccolo perché sembro nord africano, e invece no sono italiano. L’ho trasformato in punto di forza.”

Marra quindi ricorda l’uscita del brano…

“Diciamolo a tutti venerdì il nuovo singolone di primavera di Vasco, con anche le mie barre, Pioggia alla domenica e vi ricordiamo che tutti gli introiti della canzone verranno devoluti a Save The Children. Sono emozionatissimo che esce questa canzone, non sai che regalo mi hai fatto Vasco, una cosa unica nella vita, non finirò mai di ringraziarti.”

Del resto come dare torto al rapper Vasco nella sua lunga carriera non ha praticamente mai inciso duetti se si fa esclude un brano con Gaetano Curreri. Quindi siamo di fronte ad un vero e proprio evento che potremo ascoltare da venerdì.