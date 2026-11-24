Vasco Rossi pubblicherà venerdì 27 novembre Vasco Live 20 | 26 The Essentials, l’album dal vivo con 17 brani del tour di quest’anno. Il disco uscirà per EMI/Universal Music in CD e in triplo LP, e lo stesso giorno arriverà anche un libro fotografico.

Vasco definisce questa scaletta “la scaletta dei brani mancanti”, perché raccoglie canzoni mai eseguite dal vivo prima o assenti dai concerti da moltissimi anni. Dal repertorio degli anni Ottanta e Novanta tornano Vado al massimo, Fegato, fegato spappolato, Alibi, Sono ancora in coma, Ciao e La noia.

Accanto a queste Vasco mette in scaletta le canzoni ritrovate Ormai è tardi, Domani sì, adesso no, Tango… (della gelosia) e Lunedì, più i due debutti assoluti dal vivo del tour: Bolle di sapone e Marea, il singolo con il video live che ha anticipato l’album.

Vasco Live 20 | 26 The Essentials: la tracklist dei 17 brani

# Titolo 1 Vado al massimo 2 Ormai è tardi 3 Fegato, fegato spappolato 4 Una nuova canzone per lei 5 Bolle di sapone 6 Alibi 7 Sono ancora in coma 8 Ciao 9 Domani sì, adesso no 10 Tango… (della gelosia) 11 Lunedì 12 Marea 13 …Stupendo 14 (Per quello che ho da fare) Faccio il militare 15 La noia 16 Canzone 17 Un mondo migliore

CD, triplo vinile giallo numerato e libro fotografico con i QR code

Il CD ha una confezione digisleeve a tre ante, stampata su cartoncino usomano, con un booklet di venti pagine. I due tripli LP usciranno in vinile nero e in vinile giallo numerato, entrambi con un doppio booklet, e il giallo è limitato a 2.000 copie.

Lo stesso 27 novembre uscirà anche il libro fotografico Vasco Live 2026, con le immagini più belle scattate durante il tour. I QR code all’interno del libro danno accesso a contenuti video esclusivi.

Il tour 2026 da Rimini a Udine e le dieci serate all’Olimpico

Il Vasco Live 2026 è partito da Rimini il 30 maggio e si è chiuso a Udine il 29 giugno, con una scaletta di brani assenti da decenni. Il disco segue Vasco Live 2025 The Essentials, il live da 22 brani che è uscito il 14 novembre 2025 ed è arrivato alla #1 della classifica FIMI.

Vasco Rossi tornerà sul palco con il Giubileo di Vasco, la residency per i 50 anni di carriera: dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027, che sono andati esauriti il 10 luglio 2026 con oltre 550.000 biglietti venduti.

Foto di Roberto Villani