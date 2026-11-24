Vasco Rossi, Vasco Live 20 | 26 The Essentials: 17 brani tra rarità e inediti, la tracklist
Il triplo vinile giallo numerato è limitato a 2.000 copie, e il libro fotografico ha QR code con video esclusivi
di All Music Italia ·
Vasco Rossi pubblicherà venerdì 27 novembre Vasco Live 20 | 26 The Essentials, l’album dal vivo con 17 brani del tour di quest’anno. Il disco uscirà per EMI/Universal Music in CD e in triplo LP, e lo stesso giorno arriverà anche un libro fotografico.
Vasco definisce questa scaletta “la scaletta dei brani mancanti”, perché raccoglie canzoni mai eseguite dal vivo prima o assenti dai concerti da moltissimi anni. Dal repertorio degli anni Ottanta e Novanta tornano Vado al massimo, Fegato, fegato spappolato, Alibi, Sono ancora in coma, Ciao e La noia.
Accanto a queste Vasco mette in scaletta le canzoni ritrovate Ormai è tardi, Domani sì, adesso no, Tango… (della gelosia) e Lunedì, più i due debutti assoluti dal vivo del tour: Bolle di sapone e Marea, il singolo con il video live che ha anticipato l’album.
Vasco Live 20 | 26 The Essentials: la tracklist dei 17 brani
|#
|Titolo
|1
|Vado al massimo
|2
|Ormai è tardi
|3
|Fegato, fegato spappolato
|4
|Una nuova canzone per lei
|5
|Bolle di sapone
|6
|Alibi
|7
|Sono ancora in coma
|8
|Ciao
|9
|Domani sì, adesso no
|10
|Tango… (della gelosia)
|11
|Lunedì
|12
|Marea
|13
|…Stupendo
|14
|(Per quello che ho da fare) Faccio il militare
|15
|La noia
|16
|Canzone
|17
|Un mondo migliore
CD, triplo vinile giallo numerato e libro fotografico con i QR code
Il CD ha una confezione digisleeve a tre ante, stampata su cartoncino usomano, con un booklet di venti pagine. I due tripli LP usciranno in vinile nero e in vinile giallo numerato, entrambi con un doppio booklet, e il giallo è limitato a 2.000 copie.
Lo stesso 27 novembre uscirà anche il libro fotografico Vasco Live 2026, con le immagini più belle scattate durante il tour. I QR code all’interno del libro danno accesso a contenuti video esclusivi.
Il tour 2026 da Rimini a Udine e le dieci serate all’Olimpico
Il Vasco Live 2026 è partito da Rimini il 30 maggio e si è chiuso a Udine il 29 giugno, con una scaletta di brani assenti da decenni. Il disco segue Vasco Live 2025 The Essentials, il live da 22 brani che è uscito il 14 novembre 2025 ed è arrivato alla #1 della classifica FIMI.
Vasco Rossi tornerà sul palco con il Giubileo di Vasco, la residency per i 50 anni di carriera: dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027, che sono andati esauriti il 10 luglio 2026 con oltre 550.000 biglietti venduti.
Foto di Roberto Villani
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