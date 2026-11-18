Vasco Rossi potrebbe tornare al Parco Ferrari di Modena nel 2027, dieci anni dopo il Modena Park. Il Comune è al lavoro per ospitare la data zero dei concerti del cinquantesimo anniversario di carriera, preceduta dal soundcheck riservato al fan club. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato: sul tavolo ci sono due combinazioni di date nell’ultimo fine settimana di maggio.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha confermato i contatti con i collaboratori dell’artista e il sostegno della Regione Emilia-Romagna: “Siamo quasi arrivati alla meta, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, al Parco Ferrari”. Modena si era candidata già ad aprile, dopo che Vasco aveva annunciato di voler organizzare una festa per i suoi 50 anni di carriera.

Vasco Rossi a Modena nel 2027: le date ipotizzate

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, le possibilità sono 28 e 29 maggio oppure 29 e 30 maggio 2027. In entrambi i casi, il primo appuntamento sarebbe il soundcheck per gli iscritti al fan club; il secondo, la data zero aperta al pubblico.

La formula riprenderebbe quella di Rimini nel 2026, con le prove davanti ai fan il 29 maggio e il concerto allo Stadio Romeo Neri il giorno successivo. Per Modena, il quotidiano ipotizza circa 160mila presenze complessive nelle due serate: una stima legata alla trattativa, non un dato ufficiale sulla capienza.

Resta in corsa anche Gorizia, indicata dal Carlino come l’altra città interessata a ospitare la data zero. Il 12 novembre il quotidiano prospettava una decisione entro una decina di giorni, con l’annuncio affidato prima a Vasco e poi alle istituzioni.

Il ritorno al Parco Ferrari e i dieci concerti di Roma

L’eventuale appuntamento modenese avrebbe dimensioni e formula diverse dal Modena Park del 1° luglio 2017, quando oltre 220mila spettatori si riunirono al Parco Ferrari per i quarant’anni di carriera del rocker.

Lo stesso Vasco, ricordando quell’evento sui social ad aprile, aveva scritto “Non mi chiedete di rifarlo”, spiegando di immaginare per il cinquantesimo una festa distribuita su più serate.

Il progetto ha poi preso forma nel Giubileo di Vasco a Roma, che culminerà nei dieci concerti allo Stadio Olimpico dal 6 al 25 giugno 2027. Gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito della disponibilità iniziale, con oltre 550mila biglietti venduti tra le prevendite e la prima mezz’ora di vendita generale.

La possibile data zero a Modena precederebbe dunque la residency romana, riportando Vasco nello stesso parco del concerto del 2017 a dieci anni di distanza.

Foto: ufficio stampa