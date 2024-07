Vasco Brondi firma le musiche originali di “Fiore Mio”, film d’esordio di Paolo Cognetti

Dopo essersi avvicinato al cinema scrivendo e registrando con il progetto Le Luci Della Centrale Elettrica il brano Un Campo Lungo Cinematografico per il film Ruggine (2011) di Daniele Gaglianone, Vasco Brondi si cimenta per la prima volta nella scrittura di una colonna sonora, firmando le musiche originali di Fiore Mio, il primo film scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti.

Ma non è tutto! Oltre alla colonna sonora, il cantautore ha infatti scritto e interpretato anche un brano inedito, Ascoltare Gli Alberi, che è stato inserito nei titoli di coda della pellicola, che verrà presentata in anteprima mondiale alla 77esima edizione del Locarno Film Festival come evento di pre-apertura il 6 agosto in Piazza Grande.

Prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani con il sostegno della Film Commission Vallée d’Aoste, il film arriverà poi nelle principali sale cinematografiche italiane il 25, 26 e 27 novembre.

Vasco Brondi: “Fiore Mio” e l’amicizia con Paolo Cognetti

Quella che lega Vasco Brondi a Paolo Cognetti è un’amicizia fraterna, nata dalla reciproca stima artistica e suggellata dal comune amore per la montagna, oltre che da una costante ricerca sia letteraria che spirituale. Allo scrittore è così venuto naturale coinvolgere il cantautore nella scrittura delle musiche originali del suo primo film da regista.

VASCO BRONDI: LE DATE DEL TOUR ESTIVO

22 Luglio – ROMA , Villa Ada @ Villa Ada Festival

, Villa Ada @ Villa Ada Festival 23 Luglio – FIRENZE , Anfiteatro delle Cascine @ Ultravox Festival

, Anfiteatro delle Cascine @ Ultravox Festival 24 Luglio – FRONTONE , Eremo di Santa Maria dell’Acquanera @ Risorgimarche

, Eremo di Santa Maria dell’Acquanera @ Risorgimarche 27 Luglio – FRIGENTO , Via Speranzella @ Peolpe Involvement Festival

, Via Speranzella @ Peolpe Involvement Festival 30 Luglio – FILAGO , Via delle Industrie 1 @ Filagosto Festival

, Via delle Industrie 1 @ Filagosto Festival 2 Agosto – TRIESTE , Castello di San Giusto

, Castello di San Giusto 4 Agosto – TINDARI , Teatro Greco, Indigeno Fest

, Teatro Greco, Indigeno Fest 12 Agosto – CESENA , Rocca Malatestiana @ Acieloaperto Festival

, Rocca Malatestiana @ Acieloaperto Festival 14 Agosto – MELPIGNANO, Palazzo Marchesale @ Amelpignano Festival

Il 2024 si chiuderà poi con un grande concerto, previsto il 2 dicembre 2024 all’Alcatraz di Milano, per festeggiare i dieci anni di Costellazioni, album pubblicato nel marzo del 2014 con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica.

Il tour è organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management.

Foto di copertina di Valentina Sommariva