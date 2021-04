Vasco Brondi: Elio Germano nel videoclip del singolo “Chitarra Nera”

Manca un mese alla pubblicazione dell’album Passaggio Dopo La Battaglia, ma ora è uscito il nuovo singolo di Vasco Brondi Chitarra Nera. Nel videoclip, diretto dal regista Daniele Vicari, appare un ospite d’eccezione, Elio Germano.

“L’altro ieri è uscita Chitarra Nera e sono stati giorni di emozioni che mi hanno fatto capire che in questo strano lavoro e nel nostro transito terrestre è importante esprimersi, manifestarsi, condividere con gli altri le cose più incondivisibili, aprirsi. Siamo qui per rivelarci. Spero riusciate a passare un po’ di tempo all’aria aperta a percepire questo momento di passaggio tra stagioni e attese resurrezioni. Vi abbraccio!”

Questo il messaggio postato sui social da Vasco Brondi.

VASCO BRONDI CHITARRA NERA

“Ho scritto Chitarra nera senza neanche pensare alla forma che dovrebbero avere le canzoni è uscita serena e lancinante, già fatta, senza rispettare nessuna regola musicale o di metrica. L’ho registrata su queste armonie come per liberarmene, con la mia voce normale, senza neanche cantare. Irrimediabile perdita, irrimediabile fiducia. Chitarra nera è come un film a parte dentro questo disco, ma è la prima canzone che ho scritto dopo parecchio che non scrivevo più niente e ci tenevo fosse la prima ad uscire. La copertina è un fotogramma dal video girato da Daniele Vicari con protagonista Elio Germano.”

Paesaggio Dopo La Battaglia, il primo album di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci della centrale elettrica, sarà pubblicato il prossimo 7 maggio.

Nella prima tiratura limitata il CD è accompagnato dal libro Note a margine e macerie, un diario on the road in una nazione deserta. Un racconto dei tragitti tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa o dei paesi disabitati dell’Italia interna.

La tiratura limitata del vinile trasparente è andata esaurita in 24 ore, rimane disponibile la versione con vinile nero.

Foto di Valentina Sommariva e Andrea Campajola