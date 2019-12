Valentina Tioli lancia il suo album d’esordio Christmas Revolution

Valentina Tioli pubblica il suo primo album Christmas Revolution. Un disco interamente dedicato al Natale con nove canzoni a tema natalizio.

Valentina Tioli presenta così, in modo dettagliato, il suo progetto discografico:

“Questo è il mio primo album di Natale e anche il mio primo album a dire il vero. 9 canzoni, ognuna con un genere musicale diverso, 8 cover dei classici natalizi completamente stravolte, 4 featuring, 1 inedito e 0 schermi o logiche studiate per assecondare per forza il mercato o le tendenze musicali del momento. Ho fatto quello che mi andava di fare, che mi rendeva felice e nel farlo, ci siamo divertiti un casino. In questo disco ci sono io al 100%, in ogni canzone scoprirete un lato di me, una sfumatura della mia personalità artistica. Sono così felice del risultato, sono così grata a chi ha lavorato con me per renderlo possibile. In effetti credo che nessuno abbia mai pubblicato come album di esordio un album di Natale. Alcuni potrebbero pensare che una cosa del genere è da fuori di testa ma confesso che per questo, mi piace ancora di più. E adesso eccolo qui, non vi regaliamo il solito album natalizio, ma vi regaliamo la nostra rivoluzione che da questo momento è anche vostra e sono certa che uniti possiamo davvero farci sentire e arrivare ovunque”

CHRISTMAS REVOLUTION……Valentina (tracklist)

1. LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!

2. HAVE YOURSELF A ERRY LITTLE CHRISTMAS (FT. Riccardo Maccaferri)

3. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

4. JOYFUL, JOYFUL (FT. Aba)

5. CHRISTMAS IN LOVE

6. BABY IT’S COLD OUTSIDE (FT. Andrea D’Alessio)

7. LAST CHRISTMAS (FT. Antonella Lo Coco)

8. THE BEST OF MY LOVE (inedito)

9. HALLELUJAH

Producer: Francesco Terrana

Chitarra: Toti Di Maio

Interpreti: Riccardo Maccaferri – Aba – Antonella Lo Coco – Andrea D’Alessio

Immagine di copertina estratta dai social di Valentina Pioli