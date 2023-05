Vale Pain e Medy uniscono penne e voci per “Vida mala”. Producono Nko e Peter Bass

Vale Pain Vida Mala testo e significato del nuovo singolo fuori dal 27 aprile per Atlantic/Warner Music Italy, brano che lo vede duettare con Medy.

Dopo essere comparso al fianco di Tony Boy nel singolo Progressi, l’artista del collettivo di San Siro 7oo torna con una nuova canzone.

Vale Pain vida mala significato del brano

Suoni inediti e la produzione di Nko e Peter Bass che danno al brano un sapore sperimentale e vicino alle atmosfere pop anni ’80 catapultando i due artisti in un universo sonoro del tutto inaspettato.

“La mia city è vuota e penso a te, senza te vivo la VIDA MALA”… protagonisti del pezzo i sentimenti che si sciolgono fra le rime di Vale Pain e Medy, alle prese con i pensieri e le emozioni di due giovani ventenni e con le storie d’amore complicate di questa età.

Vale pain vida mala testo e audio del brano feat. Medy

Cartier, okay

Dove vai? Non lo chiedi mai?

Tra le mie pare perso, tu sei diversa

Uno, due, tre, la verità bebe

Non voglio un range bebe, stavo sul marciapiede

Pare, pare

Sono sempre pieno di pare, male

Mi chiedo se tu vuoi restare, stare

E va bene così, non va bene così

Non è meglio riprovare? Ci vediamo questa estate

Tu mi vorresti affogare, io di te non mi fido più

Rimaniamo a litigare, non hai voglia di ascoltare

Ti volevo raccontare che nessuno è come me

Che nessuno sarà come me

Che nessuna a me in fondo mi manca

La mia city é vuota e penso a te

Senza te vivo la vida mala

Come stai non me lo chiedi mai

E io non ho una risposta esatta

A volte mi sembra come se

Senza te vivo la vida mala

E gridi, come se il cielo ti parla

E piangi, come fossi appena nata

E sono solo un’altra volta

Dico una bugia nuova

Nessuno sarà come me

Che nessuna a me in fondo mi manca

La mia city è vuota e penso a te

Senza te vivo la vida mala

La mia city è vuota tranne per i ladri e le guardie in zona da me

Te che vali quanto il mio cachet

Mi ci vedo da grande solo con te

Se una luce blu mi seguirà alle tre

Lo farò di tutto per tornar da te

Che da come mi dipingi sono il peggio e

Sembra proprio tu non mi voglia mai dire che

Che nessuno sarà come me

Che nessuna a me in fondo mi manca

La mia city é vuota e penso a te

Senza te vivo la vida mala

Come stai non me lo chiedi mai

E io non ho una risposta esatta

A volte mi sembra come se

Senza te vivo la vida mala

E gridi, come se il cielo ti parla

E piangi, come fossi appena nata

E sono solo un’altra volta

Dico una bugia nuova

Nessuno sarà come me

Che nessuna a me in fondo mi manca

La mia city è vuota e penso a te

Senza te vivo la vida mala

E ridi, e piangi

E solo un’altra volta, dico una bugia nuova, no no

Nah, senza te la vida mala

Come stai non lo chiedi mai

No, mai