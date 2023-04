“Progressi” è il nuovo singolo di Tony Boy. Un brano in cui, con Vale Pain, ripercorre vittorie e sconfitte

Tony Boy Progressi testo e significato del nuovo singolo che lo vede collaborare per la prima volta con Vale Pain, del collettivo Seven 700.

Il 31 marzo 2023 è tornato con un nuovo singolo il talento padovano entrato con il precedente singolo, Hot, nel roster di Warner Music Italy.

Tony Boy progressi significato del brano

Anche questo nuovo singolo di Tony Boy è prodotto da Wairaki. Si tratta di un brano in cui il mood crudo e street lascia spazio a vibes malinconiche con uno storytelling personale e consapevole.

Sulla melodia arricchita dal piano e dalle barre sincere di Tony, spunta un ospite che calza a pennello sul brano fra i talenti più apprezzati della nuova generazione: Vale Pain. La voce più eclettica e morbida del collettivo di San Siro, con già alle spalle diverse hit nel panorama urban italiano, si unisce a questa riflessione in musica sui progressi, personali e lavorativi, di due giovani artisti alle prese con il successo e con la quotidianità.

Tra tutti l’evento segnante che ha visto Tony approdare a Milano da Padova, una scelta che coincide proprio con questo singolo.

Tony Boy progressi testo e audio

Non ho mai fatto progressi nella vita a parte il rap

con certi non giro più ma giro ancora con due cell

quando non bruciavo scuola stavo più con il bidello

cucinando certe cose, abbassiamo le tapparelle

e in giorni senza Dio, volevo mi vedessi

divento aggressivo, spavento la commessa

Io mi ricordo, senza invito alla tua festa

neanche mi riconoscevi, adesso mi vuoi alla tua festa

E penso in fondo che, queste armi non valgono niente

se tanto ti nasconderai per sempre

fratello, ci basta uno sguardo, già lo sai che ci sono

tutta quanta la città sta proteggendo il mio flow

ricordo spesso quеlla sensazione

di non sentirmi in mezzo alle persone

sappiamo alzarli però non so fare un equazione

sei solo un altro di quelli che parlano

E poi corrono a nascondersi

lei è stanca, vorrebbe un vero G, ah

mi chiama sempre da quando ho due soldi e pensa che sto bene

questi X, questi oxy non mi faranno bene

senza gas, senza luce nella trap tutta buia

dentro me la luce, per loro sono la voce

e senza Dio certi giorni ho scritto certi testi

nella vita a parte il rap non ho mai fatto progressi

Giochiamo con le armi ma non siamo rapper scarsi

dentro al blocco gatto e topo tra la poli e l’italiani

non mi sento meglio ora che ho l’oro sulle mani

questa pioggia laverà tutti i peccati

Ce l’ho fatta io ma ancora mi ricordo

giorni senza Dio, giorni senza raccolto

ho mille pare, soldi e guai che mi rincorrono

li canterò in parte sopra il microfono

baby, non mi dire che mi ami

perché non potrai amare uno che ha fatto quei peccati

fogli sopra fogli, sogno giorni colorati

ho fatto in bianco e nero parte dei miei anni

la poli sta indagando ancora sui miei brotha

spero non lo prenderanno, la madre è sola

non aprivo il libro quando andavo a scuola

abbiamo il blink e tu sei fermo come in posa

Parlano e corrono a nascondersi

lei è stanca, vorrebbe un vero G ah

mi chiama sempre da quando ho due soldi e pensa che sto bene

questi X, questi oxy non mi faranno bene

Senza gas, senza luce nella trap tutta buia

dentro me la luce, per loro sono la voce

e senza Dio certi giorni ho scritto certi testi

nella vita a parte il rap non ho mai fatto progressi

Parlano e corrono a nascondersi

lei è stanca, vorrebbe un vero G, ah

mi chiama sempre da quando ho due soldi, pensa che sto bene

questi X, questi oxy non mi faranno bene

Senza gas, senza luce nella trap tutta buia

dentro me la luce, per loro sono la voce

e senza Dio alcuni giorni ho scritto certi testi

a parte il rap nella vita non ho mai fatto progressi