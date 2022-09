Vale Lambo si avvicina al sound afro house nel nuovo singolo Last Night

Vale Lambo ha lanciato il nuovo singolo Last Night (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

Il brano è prodotto da Niko Beats e Prey Da Vinci e ci accompagna nel colpo di coda di quest’estate, nelle lunghe notti che si fanno sempre più buie e vuote.

Vale Lambo – Last Night

Dopo aver dedicato ai suoi fan di sempre quella che è diventata a tutti gli effetti una vera e propria saga di freestyle, il brano vira verso una nuova esplorazione musicale da parte del rapper, che, senza abbandonare il suo stile, lo contamina avvicinandosi a un sound afro house.

Vale Lambo trova ispirazione anche da sonorità e approcci internazionali come quelli di Drake o Black Coffee.

Last Night arriva dopo la serie di freestyle RFTS – Ready For The Show.

Serie che in tre volumi RFTS 1, RFTS 2 e RFTS 3: Transalp ha presentato il rapper in una veste più intima, circondato dai suoi amici di sempre, in momenti di svago a casa oppure in giro per il quartiere.

Un segno di stima da parte di Vale Lambo nei confronti di chi lo ha sempre sostenuto, per ripartire dalle origini e tornare più forti di prima.

Vale Lambo è, inoltre, tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana e che di recente ha pubblicato WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition) (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, disponibile in streaming e digitale.