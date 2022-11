Vale Lambo prosegue il suo viaggio musicale con “TAG”

Vale Lambo lancia TAG, il nuovo singolo disponibile dal 4 novembre.

Dopo la serie di freestyle RFTS e il brano Last Night, che trovava ispirazione anche da sonorità e approcci internazionali come quelli di Drake o Black Coffee, TAG (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) segna il continuo viaggio musicale di Vale Lambo.

Il rapper continua con il suo percorso caratterizzato da una nuova esplorazione musicale, che guarda oltreoceano ma non solo.

TAG, prodotto dall’inseparabile Niko Beats, presenta un’altra sfumatura sonora di Vale Lambo, che questa volta vira verso sonorità synthwave anni ’90.

Nel testo una storia d’amore al tempo dei social, ma quello che conta è il contatto, la bellezza di vedersi e toccarsi, perché l’amore vero è per sempre.

Con la serie di freestyle RFTS – Ready For The Show, Vale Lambo si è presentato in una veste più intima, in tre volumi: RFTS 1, RFTS 2 e RFTS 3: Transalp.

Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana e che di recente ha pubblicato WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition) (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, disponibile in streaming e digitale e di recente certificata disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).