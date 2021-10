Lo sfogo di Ultimo: “Basta porgere solo il lato “meno ferito”? Il dolore e la solitudine NON DEVONO essere innominabili”

Il 22 ottobre uscirà Solo, il quarto, attesissimo, album di Ultimo. Il cantautore sulle proprie pagine social ha svelato le versioni in arrivo e la tracklist di questo nuovo progetto, ma non solo…

Ultimo ha infatti lasciato spazio a Niccolò Moriconi (questo il vero nome dell’artista) che ha deciso di aprirsi ai suoi fan raccontando le sensazioni di questi ultimi due anni…

Mi vengono in mente tutti i pomeriggi di questi ultimi due anni. Pomeriggi che non passavano mai, vissuti male. E chi mi è stato vicino sa di cosa parlo…⁣

Anche se ora le cose stanno cambiando, dentro e fuori di me, ho voluto chiamare l’album SOLO, così che possa per sempre ricordarmi di quei pomeriggi. Di questo periodo storico assurdo. ⁣

⁣

Non ci sono veli, ho scritto quello che avevo dentro in modo totalmente sincero.⁣

Ho scelto di farlo perché preferisco sentirmi dare del “pesante” o del “depresso” da qualcuno, piuttosto che non mostrare ciò che sento. Il mio è un patto d’amore con quello che ho dentro.⁣

⁣

Oggi, dove tutto dev’essere perfetto, veloce e ‘instagrammabile’, è diventato quasi un tabù dire che non si sta bene. ⁣

Quindi me ne frego dei soliti commenti che faranno su quanto sia pesante quello che scrivo, perché la mia forza sarà sempre quella di essere sincero con la mia musica e di far andare in parallelo la mia vita con le canzoni.⁣

Io non sono quello che scrive le mie canzoni, io sono le mie canzoni.