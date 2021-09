A sorpresa Ultimo annuncia l’uscita del suo quarto album, “Solo”

Ultimo nuovo album in arrivo… e manca davvero pochissimo, un mese per l’esattezza.

L’artista lanciato presso il grande pubblico da Sanremo 2018 sta per tornare con un quarto progetto discografico a distanza di due anni dall’album Colpa delle favole, disco del 2019 che ha venduto oltre 200.000 copie (quattro dischi di platino certificati).

Ad oggi Ultimo ha collezionato 45 dischi di platino e 17 dischi d’oro.

ULTIMO NUOVO ALBUM SOLO

L’aspettativa è altissima anche perché ultimo in poco più di tre anni ha saputo affermarsi come uno degli artisti di maggior successo della scena italiana capace di passare in pochissimo tempo da un tour nei live club agli stadi italiani (un tour a cui, se tutto andrà bene, potremo assistere nel 2022).

Discograficamente Nicolò, questo il vero nome di Ultimo, ha macinato un successo dietro l’altro. Il suo primo album del 2017, Pianeti, è stato riscoperto dal pubblico dopo Sanremo e contra tre dischi di platino per oltre 150.000 copie mentre Peter pan, l’album della consacrazione uscito nel 2018, ha ampiamente superato le 250.000 copie pari a cinque dischi di platino.

Dopo l’uscita di Colpa delle favole (aprile 2019), il cantautore ha rilasciato una serie di singoli: Tutto questo sei tu (doppio disco di platino), 22 settembre (doppio disco di platino), 7+3 (disco d’oro) e, ad aprile scorso, Buongiorno vita (disco di platino).

Ora è finalmente tempo di un nuovo album. Ad annunciarne l’uscita è stato lo stesso Ultimo. Il disco arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il prossimo 22 ottobre e si intitolerà Solo.

Il cantautore ha anche svelato la copertina dell’album che potete vedere qui a seguire.

Solo sarà un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Questo è il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.







L’album uscirà in versione cd e vinile bianco, special box con doppio vinile arancione e 17 card illustrate, Box Cd Deluxe con le 17 card e, in esclusiva per Amazon doppio LP bianco autografato e Cd autografato.