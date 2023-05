Uno Sbirro qualunque chiama altri artisti, membri di forze dell’ordine nella vita, e lancia “Rap Bugiardo”

Uno Sbirro qualunque Rap bugiardo testo e significato del nuovo singolo.

Torna Uno Sbirro qualunque, il rapper poliziotto che cela la sua vera identità dietro in passamontagna, con Rap bugiardo, un brano che lo vede collaborare per la prima volta con altri rapper che di lavoro fanno i rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Reduce da un dissing con Nitro di cui vi abbiamo parlato qui ora per lo sbirro è arrivato il momento di nuova musica. A raccontarci la nascita di Rap Bugiardo è proprio Uno Sbirro qualunque:

“Tutto nasce dal voler formare un vero e proprio team con tutti i vari appartenenti delle forze dell’ordine che coltivano come me la passione per la musica in ogni sua sfumatura. Dal desiderio di creare qualcosa di unico e mai visto e sentito.

Il Producer del pezzo è AUSSI, un militare con il quale ho già collaborato in passato. Sul beat con me ci sono un altro poliziotto, due carabinieri e due guardie giurate, persone dei quali non farò i nomi per rappresentare a pieno il progetto, ovvero essere degli SBIRRI QUALUNQUE.

Ammetto che è stata dura organizzare la registrazione di questo pezzo ma sono fiero di ciò che ne è venuto fuori. Credo che farò spesso collaborazioni con colleghi.”

Uno sbirro qualunque rap bugiardo significato del brano

Lo sbirro ci spiega il senso di questa canzone:

“In questo brano rispondiamo con le rime ai vari attacchi che riceviamo nei pezzi rap, drill e trap di oggi. In Rap Bugiardo ovviamente tramite le rime cerchiamo di fare capire a chi ascolta che la strada migliore è quella della giustizia e della legalità. Lo facciamo anche con rime aggressive, decise e giuste al tempo stesso.

Ovviamente non mancano rime pungenti nei confronti di quegli artisti che, per cercare di essere tali, fondano il proprio personaggio sul crimine, influenzando i giovani ascoltatori che spesso finiscono per tentare di emularne le gesta.”

Uno sbirro qualunque Rap Bugiardo testo e audio

RIT

-POLIZIOTTO-

Pensano che siamo sordi

Sempre le stessi bugie

Sempre gli stessi testi

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

Pensano di fare i soldi

Parlano di strada si ma qua chi li ha mai visti

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

1 STROFA

-CARABINIERE-

300 CC sulla macchina frate non sono i cavalli

E Mi parli tanto di strada

E poi sei il primo che prendono a schiaffi

Mi diverto a capire che dicono quando li sento cantare nei pezzi

La metà delle cose che dicono è falsa e l’altra metà non ha senso

Rint o rion, sott e bas rind e piazz

E uagliun armat, Gucci Prada e Fendi e a robb ind e sacc

Ma pur Ij veng ra stessa terr

Loc abbash par Bagdad

C’affaccamm ra stessa fnestr

Ma dipend a che lat t’affacc

Facit Tant e mafius, sparat, sparat

Nda sacc e pistol a piombin

C’abbash tutt omm che pall

C’abbash tutt malament

Ij già sacc ca nun e capit e pcció tu rispieg in dialett

Pur nu carramba c faj e barzllett

Ogg Ta mis e pall ngap co’ rap

Scem

-GUARDIA GIURATA –

𝙿𝚊𝚛𝚕𝚊, 𝚕𝚊 𝚐𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚋𝚊𝚜𝚝𝚊 𝚌𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚕𝚊

𝚕’𝚊𝚐𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚒𝚗𝚟𝚎𝚌𝚎 𝚌𝚑𝚎 𝚝𝚊𝚌𝚎

𝚞𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚘𝚕𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚒𝚎𝚝𝚝𝚒𝚕𝚒

𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚒 𝚙𝚊𝚌𝚎

𝙾𝚐𝚗𝚒 𝚙𝚊𝚛𝚘𝚕𝚊 𝚎̀ 𝚞𝚗𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚕𝚊

𝚀𝚞𝚒 𝚜𝚎𝚖𝚋𝚛𝚊 𝚍𝚒 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗 𝚐𝚞𝚎𝚛𝚛𝚊

𝚎 𝚝𝚒 𝚛𝚒𝚝𝚛𝚘𝚟𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚎 𝚙𝚊𝚕𝚕𝚎 𝚊𝚕𝚕’𝚊𝚛𝚒𝚊

𝚘 𝚜𝚎𝚙𝚘𝚕𝚝𝚘 𝚜𝚘𝚝𝚝𝚘 𝚝𝚎𝚛𝚛𝚊

𝚀𝚞𝚒 𝚎𝚜𝚙𝚕𝚘𝚍𝚎 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚘 [𝚋𝚘𝚘𝚖]

𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚜𝚎 𝚏𝚘𝚜𝚜𝚎 𝚞𝚗𝚊 𝚋𝚘𝚖𝚋𝚊

𝚙𝚎𝚛 𝚘𝚐𝚗𝚒 𝚞𝚘𝚖𝚘 𝚌𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚜𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚝𝚊

𝚑𝚊𝚗𝚗𝚘 𝚐𝚒𝚊̀ 𝚙𝚛𝚘𝚗𝚝𝚊 𝕝𝕒 𝚝𝚘𝚖𝚋𝚊

𝙴 𝚗𝚘 𝚗𝚘𝚗 𝚙𝚊𝚛𝚕𝚘 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚏𝚒𝚊

𝙴 𝚗𝚘 𝚗𝚘𝚗 𝚙𝚊𝚛𝚕𝚘 𝚍’𝚒𝚗𝚏𝚊𝚖𝚒𝚊

𝚙𝚊𝚛𝚕𝚘 𝚍𝚒 𝚟𝚘𝚒

𝚌𝚑𝚎 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚙𝚊𝚛𝚕𝚊𝚝𝚎

𝚜𝚙𝚞𝚝𝚊𝚝𝚎 𝚜𝚘𝚕o 𝚊𝚛𝚒𝚊 [𝚊𝚊𝚊𝚊𝚊𝚊𝚛𝚐𝚑]

RIT

-POLIZIOTTO-

Pensano che siamo sordi

Sempre le stessi bugie

Sempre gli stessi testi

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

Pensano di fare i soldi

Parlano di strada si ma qua chi li ha mai visti

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

2 strofa

-CARABINIERE-

Calzo l’uniforme su sta banda rossa

Il cappello la fiamma la storia che non si scorda

Il maranza di zona guarda

vorrebbe ma poi non parla

Perquisa fuori sostanza

Domiciliare in flagranza

Ste piazze po po polari deserto

Co come il sahara

marchiati si come gaara

bambino col ferro spara

Si gioca ad essere grandi

Imitanto i miti peggiori

Ma forse non è mai tardi

Segli o cattivi o buoni

-GUARDIA GIURATA-

Sto con la sbirro family

In scena tutti Scemi qui

È tutta scena credimi, non credergli

Che questi qui , in cella gli Cola il mybeline , dai resta lì, non torni free ,

Vuoi far l’americano ma siamo Made in Italy

C’ho un nuovo contatto bro

Sembra tuo amico , no parla tanto parla tantissimo , non è un pericolo ,si è fatto piccolo

Eppure sembrava il capo dei capi diceva di essere il boss

Ora non vanta gioielli e Diamanti ma due bracciali d’acciaio inox

Sbirro , sbirro del cazzo mi chiami, dai che in fondo mi ami, maestro come miaghi , in cella come miagoli

comparivano soldi come se fossero per te miracoli

Ora scompaiono sogni la tua fottuta fra corsa ad ostacoli

RIT

-POLIZIOTTO-

Pensano che siamo sordi

Sempre le stessi bugie

Sempre gli stessi testi

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

Pensano di fare i soldi

Parlano di strada si ma qua chi li ha mai visti

Mi fa ridere sto rap BUGIARDO

Fanno rap bugiardo

3 STROFA

-POLIZIOTTO-

Conosco un criminale fra

Vorrebbe fare il rapper

Poi conosco pure rapper vorrebbe fa il criminale

conosco poi uno poliziotto

Non vorrebbe fare il rapper

Ma col rap umilia entrambi sia il rapper che il criminale

entro nel beat con la task force

Giriamo in alfa no Rolls roys

In questa scena siamo i fucking nocs

Vorresti fermarci ma no non puoi

Fra non sei un duro se parli di strada

Poi specialmente se non l hai mai fatta

Ricorda fallisce chi no non impara

E piuttosto cerca una scusa alla disfatta

Lo vedi questo non è un feat

Ma è il fottuto blitz

Mentre stai dormendo

Sono quello che cerca dell’ acqua

Piuttosto che filmare l intero incendio

Siamo veri come sai che è vero che l’erba fa meno morti degli alcolici

E Se non rimorchio frate la tua tipa è soltanto perché non sto dentro ai cinofili

Li vedi immobili

Mentre il mondo cade a pezzi questi sono persi so sotto antibiotici

Fanno sempre tanto i duri pero al primo colpo fan bibbidi bobbidi

vola uno schiaffo e ne prendono dodici

Fanno reati per sentirsi uomini

Solo i falliti dai sogni un po poveri

Eee

non mi tolgo il balaclava

Fra

perché poi ritorni single

Se

Non ha palle fra chi spara

Ma

Chi Dagli sbagli poi ha vinto

Ye

Questi rapper fanno bla bla dicono cazzate in ogni loro testo

Sono

Talmente avanti

Talmente real

Che non li disso

no Ma li arresto