Nitro dissa Uno Sbirro qualunque che risponde a sua volta con un freestyle

Parte il dissing tra Nitro, fresco della pubblicazione dell’album Outsider, e Uno Sbirro qualunque, rapper poliziotto in ascesa di cui vi abbiamo parlato spesso sulle nostre pagine che è pronto a lanciare il 23 maggio il singolo Rap bugiardo.

Tutto parte quando in una storia Instagram Nitro afferma di non aver nulla contro i poliziotti che rappano ma che quelli che lo fanno sono tutti scarsi. Non solo, il rapper aggiunge una frase abbastanza forte: “Lasciate il rap e tornate a manganellare”

Ovviamente arriva la risposta pubblica dello Sbirro, un “Sei sicuro?” con tanto di sottolineatura che lui non ha mai rappato in divisa. A questo punto il dialogo tra i due si sposta nel messaggi privati dove Nitro contatta lo Sbirro spiegandogli che lo trova scarso, anzi, una vergogna per il rap e per la cultura hip hop per quello che, in quanto poliziotto, rappresenta.

Nitro vs Uno sbirro qualunque

Dopo qualche giorno Nitro è ospite dagli Arcade Boyz e torna a parlare dello Sbirro attaccandolo con un freestyle che trovate qui a seguire:

Avvisato da alcuni fan Uno Sbirro qualunque decide di rispondere a suo modo, ovvero con un dissing su TikTok. Del resto il rapper è diventato famoso anche per le sue risposte in barra ad artisti della scena rap che attaccano la polizia nelle loro canzoni, da Baby Gang a Niko Pandetta.

Qui a seguire testo e video del dissing dello Sbirro dove, come noterete, il rapper sottolinea che si tratta solo di un antipasto facendo intuire che potrebbe uscire dopo Rap bugiardo un pezzo su questo o che comunque cita quanto accaduto e Nitro. Un freestyle che nel ritornello cita, e in questo caso nemmeno gli Arcade hanno beccato questa chicca, Le ragazze di Fabri Fibra con Nesli.

Partiamo dal fatto che è solo fra l antipasto

Ti vedo stai tutto sfatto , scalzo su mine anticarro

Con questa non ti rispondo perché è una banalità

C ho un pezzo pronto per l uscita e tu non sei la priorità

Ti ho detto già in privato ciò che poi dovevo dirti

E sei arrivato così in basso che per l hype è me che dissi

Vorresti andare virale con uno dei miei dissing

Frate stai tra le puttane mica tra gli artisti

Chiamo il mio cane antidroga

Vedi che muove la coda

Da come guarda credo che voglia sai dirmi qualcosa

Parli di me una storia

Lo fai pure in una strofa

Credo la tua tipa gli abbia detto di essere gelosa

Sto sul mike tipo te, sto sul cazzo

se sono scarso francamente me ne infischio

Anzi quasi quasi godo se so non ti piaccio

E intanto poi Mi proxa pure chi hai portato nel tuo disco

Nitro dice e sia se in gola e nella bocca

Esplodo quando a parte il rap porto la fotta

Immagina il tuo corpo ricoperto di chiazze

La vita tua è così , distrutta se lo sbirro qua fa il rapper

L’elemento interessante di tutta questa questione è il fatto che, andando a prendere le basi dell’hip hop americano, secondo Nitro e altri rapper, “una guardia”, come la chiamano loro non può fare rap perché sta dalla parte opposta. Chi è pro invece fa notare che non siamo in America e che il fatto che un membro delle forze dell’ordine che ama il rap, e che non difende a spada tratta e a prescindere le istituzioni, stia portando un messaggio positivo a menti troppo giovani, sia solo che un bene. Voi cosa ne pensate?

RAP BUGIARDO

Attualmente lo Sbirro è impegnato per il lancio del nuovo singolo previsto per il 23 maggio, Rap Bugiardo.

Il brano farà saltare sulla sedie la scena visto che, per la prima volta, si tratta di un brano corale che unisce diversi rapper che nelle vita lavorano rappresentanti delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardie giurate e un militare).

Non ci resta che aspettare il 23 maggio e ascoltare.