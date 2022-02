Una Voce per San Marino: per i bookmaker la vittoria sarà di Achille Lauro

Si avvicina il giorno della finalissima di Una Voce per San Marino, il Contest che il 19 febbraio designerà, in una gara tra X cantanti, chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Tra gli artisti in gara il più quotato dai Bookmaker è Achille Lauro.

L’agenzia di stampa e scommesse AgiPro fa sapere che, per il bookmaker inglese Stanleybet, a spuntarla sarà Achille Lauro quotato 1,55. Lo segue, decisamente distaccato, il rapper lanciato da X Factor 2020, Blind dato a 5. In realtà per il sito più possibilità di Blind potrebbe averle uno dei 9 artisti emergenti che saranno scelti nella finale emergenti del 18 febbraio. La vittoria di un emergente, inseriti nella categoria altro, infatti è data a 4.

Si sale a 8 per Valerio Scanu e il batterista Tony Cicco, in gara con la band romana Deshedus e Alberto Fortis mentre sono date a 11 la vittoria della star spagnola Cristina Ramos e del romagnolo Alessandro Coli, che si esibirà con il dj turco Burak Yater.

Chiudono Matteo Faustini a 13 e, addirittura a 16, Francesco Monte (ex Tronista ma ora anche cantante) e Ivana Spagna che ha già pubblicato il brano in gara, Seriously in love (vedi qui). Entrambi chiudono il tabellone a 16 volte la posta.

Quindi anche per i bookmaker non ci sembrerebbero essere dubbi sulla vittoria di Lauro ma la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.