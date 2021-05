Umberto Tozzi quest’estate live in speciali concerti acustici

Umberto Tozzi svela le date estive di Songs, il suo tour di concerti in acustico con cui attraverserà l’Italia.

Con Songs Tozzi tornerà ad incontrare il suo pubblico dopo lunghi mesi in cui il mondo è rimasto in sospeso.

Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi ed alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto.

Si potranno ascoltare chicche del suo repertorio recuperate per l’occasione ed a cui verrà data una nuova, veste acustica.

Lo scorso aprile Umberto Tozzi aveva tenuto in diretta streaming Songs il suo primo live in acustico dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles).

“Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico.

Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto.

Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo”