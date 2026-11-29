Artista, Compositore, Provocatore, il quinto album di Umarell sul mestiere dell’artista
In uscita l’11 dicembre per Dischi Sotterranei, il disco comprende otto brani e il violoncello di Giordano Bruno Masala.
di Chiara Tebaldini ·
Umarell annuncia il quinto album Artista, Compositore, Provocatore, in uscita venerdì 11 dicembre per Dischi Sotterranei, con edizioni Sony Music Publishing Italy. Il disco è disponibile in CD sul sito di Dischi Sotterranei.
L’annuncio arriva dopo la cover alt-electro pop de La canzone del pane de I Camillas, i singoli Artista, Compositore, Provocatore (con il videoclip) e Via San Felice 67, oltre alla pubblicazione della tracklist.
Umarell: la title track Artista, Compositore, Provocatore
Il titolo del disco nasce da un articolo su Umarell in cui Martin, mente creativa e produttiva del progetto, viene definito con i tre termini artista, compositore e provocatore. La title track li trasforma in un racconto tra ironia e malinconia sul lavoro dell’artista, fatto di dubbi, complicazioni e incertezze sull’identità.
Tutte queste tensioni esplodono nel ritornello: “Mi danno dell’artista / Del Compositore / Il nostro Visionario / Un provocatore / Sto solo facendo del mio meglio perlomeno / Per davvero”.
Il brano unisce bassi martellanti, synth, texture digitali e il violoncello di Giordano Bruno Masala, strumento protagonista di tutto il disco.
Gli altri brani: La canzone del pane e Via San Felice 67
Nell’album c’è anche La canzone del pane de I Camillas, la prima cover di Umarell. L’artista la descrive come una canzone dolce e tenera e l’ha portata su un suono alt-electro pop per omaggiare Mirko Zagor Bertuccioli.
Via San Felice 67, come Via Paolo Fabbri 43 di Francesco Guccini, è legata a un indirizzo di Bologna. Lì abitava l’amica Emilia, in una casa frequentata negli anni da Calcutta, da Giorgio Poi e da una nuova generazione di creativi come Umarell, Glazyhaze, ggiovanni e zoe.
Il brano invita a godersi il presente, perché non sempre ci si accorge di vivere i momenti migliori proprio mentre accadono: “In una casa / Al piano terra / Di una via segreta […] Il mondo ci sembrava così grande”.
La tracklist dell’album
Le otto tracce di Artista, Compositore, Provocatore seguono un percorso intimo da Damian (qualcosa cambierà) fino a Viver Per sempre, tra solitudine, ricordi e ricerca della propria identità.
|#
|Titolo
|1
|Damian (qualcosa cambierà)
|2
|Artista, Compositore, Provocatore
|3
|La canzone del pane
|4
|Aggiornamento
|5
|Potere con Lamakkina
|6
|Via San Felice 67
|7
|Chiatto King
|8
|Viver Per sempre
Chi è Umarell
Umarell è il progetto del musicista e produttore bolognese Martin Giovannella, avviato nel 2023 con CANTIERE. Sono seguiti BOLOGNA!, dedicato alla città d’origine e portato dal vivo anche a New York e Lugano, e nel 2025 ROCK & ROLL, tra electroclash, chitarre anni Duemila e rap.
Sempre nel 2025 al live si è aggiunto il batterista Gumo. Con Povero Coraggio e Carta Vetrata il progetto è arrivato su palchi come il Poplar Festival; poi è partito un giro italiano di 12 concerti da headliner.
È nato anche il format La Festa Umarell, dedicato agli artisti emergenti, e sono arrivate le aperture a Deki Alem e Tredici Pietro. Il 24 aprile 2026 è uscito il quarto album, 1000%.