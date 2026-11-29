Umarell annuncia il quinto album Artista, Compositore, Provocatore, in uscita venerdì 11 dicembre per Dischi Sotterranei, con edizioni Sony Music Publishing Italy. Il disco è disponibile in CD sul sito di Dischi Sotterranei.

L’annuncio arriva dopo la cover alt-electro pop de La canzone del pane de I Camillas, i singoli Artista, Compositore, Provocatore (con il videoclip) e Via San Felice 67, oltre alla pubblicazione della tracklist.

Umarell: la title track Artista, Compositore, Provocatore

Il titolo del disco nasce da un articolo su Umarell in cui Martin, mente creativa e produttiva del progetto, viene definito con i tre termini artista, compositore e provocatore. La title track li trasforma in un racconto tra ironia e malinconia sul lavoro dell’artista, fatto di dubbi, complicazioni e incertezze sull’identità.

Tutte queste tensioni esplodono nel ritornello: “Mi danno dell’artista / Del Compositore / Il nostro Visionario / Un provocatore / Sto solo facendo del mio meglio perlomeno / Per davvero”.

Il brano unisce bassi martellanti, synth, texture digitali e il violoncello di Giordano Bruno Masala, strumento protagonista di tutto il disco.

Gli altri brani: La canzone del pane e Via San Felice 67

Nell’album c’è anche La canzone del pane de I Camillas, la prima cover di Umarell. L’artista la descrive come una canzone dolce e tenera e l’ha portata su un suono alt-electro pop per omaggiare Mirko Zagor Bertuccioli.

Via San Felice 67, come Via Paolo Fabbri 43 di Francesco Guccini, è legata a un indirizzo di Bologna. Lì abitava l’amica Emilia, in una casa frequentata negli anni da Calcutta, da Giorgio Poi e da una nuova generazione di creativi come Umarell, Glazyhaze, ggiovanni e zoe.

Il brano invita a godersi il presente, perché non sempre ci si accorge di vivere i momenti migliori proprio mentre accadono: “In una casa / Al piano terra / Di una via segreta […] Il mondo ci sembrava così grande”.

La tracklist dell’album

Le otto tracce di Artista, Compositore, Provocatore seguono un percorso intimo da Damian (qualcosa cambierà) fino a Viver Per sempre, tra solitudine, ricordi e ricerca della propria identità.

# Titolo 1 Damian (qualcosa cambierà) 2 Artista, Compositore, Provocatore 3 La canzone del pane 4 Aggiornamento 5 Potere con Lamakkina 6 Via San Felice 67 7 Chiatto King 8 Viver Per sempre

Chi è Umarell

Umarell è il progetto del musicista e produttore bolognese Martin Giovannella, avviato nel 2023 con CANTIERE. Sono seguiti BOLOGNA!, dedicato alla città d’origine e portato dal vivo anche a New York e Lugano, e nel 2025 ROCK & ROLL, tra electroclash, chitarre anni Duemila e rap.

Sempre nel 2025 al live si è aggiunto il batterista Gumo. Con Povero Coraggio e Carta Vetrata il progetto è arrivato su palchi come il Poplar Festival; poi è partito un giro italiano di 12 concerti da headliner.

È nato anche il format La Festa Umarell, dedicato agli artisti emergenti, e sono arrivate le aperture a Deki Alem e Tredici Pietro. Il 24 aprile 2026 è uscito il quarto album, 1000%.