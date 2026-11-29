È morto Gigi Camedda, tastierista, compositore e voce dei Tazenda. Aveva 66 anni ed è scomparso nelle prime ore di domenica 29 novembre all’ospedale di Sassari. Nel 1988 aveva fondato il gruppo con Gino Marielli e Andrea Parodi, già suoi compagni nel Coro degli Angeli.

La mattina del 29 novembre i Tazenda hanno dato la notizia sui loro canali social, ricordando così il musicista.

“Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale.”

Dal Conservatorio di Sassari ai tour con Gianni Morandi

Nato a Vallorbe, in Svizzera, il 6 maggio 1960, Camedda studiò organo e composizione organistica al Conservatorio di Sassari. Nel 1977 formò i Sole Nero con Marielli. Parodi si aggiunse l’anno successivo.

Nel 1981, su idea di Mogol, la formazione prese il nome di Coro degli Angeli. Per quattro anni Camedda suonò con il gruppo al fianco di Gianni Morandi, in tournée in Italia e all’estero.

Due Sanremo, da Pierangelo Bertoli a Pitzinnos in sa gherra

Nel primo album dei Tazenda le chitarre elettriche e le tastiere convivevano con le launeddas e il canto a tenore campionato. Nel 1991 Camedda salì sul palco di Sanremo con il gruppo e Pierangelo Bertoli per Spunta la luna dal monte, il brano in italiano e sardo che ottenne la Targa Tenco.

L’anno dopo i Tazenda tornarono al Festival con Pitzinnos in sa gherra, cantata in sardo e firmata anche da Fabrizio De André. Nello stesso album, Limba, il cantautore genovese duettò con il gruppo in Etta abba chelu.

Da Sardinia al ritorno di Parodi sul palco nel 2006

Quando Parodi lasciò la formazione nel 1997, Camedda e Marielli continuarono insieme. Nel 1998 pubblicarono Sardinia, un album con brani interamente in sardo. Nel 2006 i tre tornarono sullo stesso palco per il tour della reunion.

Nel 2007, con Beppe Dettori alla voce, il gruppo pubblicò Domo mia con Eros Ramazzotti. Fuori dai Tazenda, nel 2021 Camedda partecipò come corista a Di bianco e di blu, l’inno della Dinamo Sassari.

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