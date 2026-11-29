Una stella tra le stelle, il volume a fumetti sulla storia di Alberto Tadini, cantante della sigla di Goldrake, uscirà il 4 aprile 2027, a 49 anni esatti dal debutto televisivo in Italia di Atlas UFO Robot. Il volume è scritto da Federico Ghiso e disegnato da Stefano Landini.

Dopo l’anteprima della copertina a Lucca Comics & Games 2026, la prevendita Early Bird delle prime 49 copie numerate aprirà venerdì 4 dicembre alle 18.45, l’orario del debutto del cartone sulla RAI.

La storia di Alberto Tadini in Una stella tra le stelle

Con il nome d’arte di Michel Tadini, Alberto Tadini ha cantato la sigla e l’ha interpretata anche in televisione, nel costume di Actarus, durante un’esibizione a Discoring.

Una stella tra le stelle ricostruisce la vicenda attraverso i ricordi di Alberto Tadini e le testimonianze di tre volti noti della musica e della televisione italiana, legati al successo di quella sigla:

Vince Tempera : il maestro e produttore che ha coinvolto Tadini nel progetto musicale di Goldrake .

: il maestro e produttore che ha coinvolto nel progetto musicale di . Maria Giovanna Elmi : la conduttrice RAI che il 4 aprile 1978 ha annunciato la prima messa in onda della serie animata.

: la conduttrice RAI che il 4 aprile 1978 ha annunciato la prima messa in onda della serie animata. Gianni Morandi: il cantante che il 30 marzo 1979, durante la puntata di 10 Hertz sulla Rete 1, ha chiesto a Tadini: “Tu hai il nome d’arte di Actarus, ma qual è il tuo vero nome?”.

L’edizione da collezione e la presentazione a Venezia

Il volume, coordinato dal designer ed editor Daniele Nannotti, avrà anche un’edizione da collezione, la Super Star: 100 copie numerate, di cui le prime 49 in prevendita Early Bird. Ogni copia avrà il formato di un 33 giri, in una speciale confezione deluxe.

Le spedizioni inizieranno il 4 aprile 2027. Lo stesso giorno ci sarà la presentazione ufficiale a Venezia, al museo Creature di Gomma – Venice Vintage Toys, con Federico Ghiso, Stefano Landini, Alberto Tadini e Maria Giovanna Elmi.

Gli autori del libro

Federico Ghiso è un pubblicitario e storyteller, autore di Toystellers – Storie di Giocattoli, Collezioni e Collezionisti (2023). Si interessa di matematica ed è appassionato di cibernetica.

Stefano Landini è un illustratore e fumettista con esperienza nelle principali case editrici del settore. Ha lavorato per Marvel e DC Comics, oltre che su serie come Dylan Dog e Diabolik.