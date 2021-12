Ultimo lancia il nuovo singolo, “Supereroi”, brano contenuto nel film omonimo

Ultimo Supereroi testo legato alla storia del nuovo e omonimo film di Paolo Genovese, pellicola di cui il nuovo singolo del cantautore è il brano portante e di cui vi abbiamo già parlato diverso tempo fa in questo articolo.

Supereroi è un film di genere commedia, drammatico, sentimentale in uscita al cinema il 23 dicembre. Protagonisti sono Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Il film racconta la storia due giovani innamorati che cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia.

Il film ci mostra come le coppie che resistono al logorante trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi, che nuotano contro corrente per salvare il loro amore.

Ad annunciare l’uscita del nuovo brano come singolo, e del video dalle 14 del 9 novembre, è stato il cantautore stesso sui social:

Buongiorno a tutti e buongiorno a me. Faccio questo video per darvi una breve comunicazione ovvero che domani alle 14 italiane uscirà il videoclip della canzone Supereroi che fa parte di Solo. Quindi è il nuovo singolo di Solo. Questo videoclip ha come protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che sono i due attori del Film Supereroi. Sono molto contento perché è un’emozione diversa, perché non ho mai scritto una canzone per il cinema. È una canzone che ho scritto due anni fa e anche il video è stato girato due anni fa quando Paolo Genovese, il regista del film, mi ha fatto vedere la storia del film che mi è piaciuta molto. Io spero che piaccia molto anche a voi.

ULTIMO SUPEREROI TESTO E AUDIO

Autore e compositore: Niccolò Moriconi

Produttori: Andrea Manusso, Matteo Nesi

perché l’amore passa e tu non passi mai,

perché ti senti sola e sola non lo sei,

perché ti guardi indietro e dietro non c’è niente

me lo dicevan tutti “un giorno capirai”

e io che dicevo “no, ti sbagli e lo vedrai”,

tu non sai cosa ho dentro e cosa ha dentro lei

e poi il tempo c’ha fregato,

perché infame è il suo mestiere

senza fare mai rumore,

cambia il mondo da vedere

perché guardo una foto e non so più provare

quel pieno di emozioni che sapevo avere,

sarà che oggi fa freddo e il freddo porta te

sarà la nostalgia o forse il disincanto

che porta me a volare, a non tornare presto

almeno tu conserva un po’ di fantasia

e poi il tempo c’ha fregato,

perché infame è il suo mestiere

senza fare mai rumore,

cambia il mondo da vedere ma noi no,

noi no

perché

a volte sento che non basta una vita

per mostrare a te quello che ho dentro,

altre volte ti sono vicino

e in un minuto i secondi son cento

in questo mondo fatto di scadenze,

tu hai dimostrato di poterle bruciare

e questo tempo non avrà mai tempo

di vederci a noi un giorno cadere

perché noi,

noi,

noi

siamo supereroi

però che fine fanno i tuoi grandi progetti,

conserverò i colori per i tuoi disegni

se un giorno tornerai, avrai un motivo in più

tu mi hai insegnato tanto, a te devo il coraggio

perché da un foglio hai dato un senso al nostro viaggio,

io che poi il senso l’ho lasciato dentro te

e poi il tempo c’ha fregato,

perché infame è il suo mestiere

senza fare mai rumore,

cambia il mondo da vedere

ma noi no,

noi no

perché

a volte sento che non basta una vita

per mostrare a te quello che ho dentro,

altre volte t’ho vista vicina

e in un minuto i secondi eran cento

in questo mondo fatto di scadenze,

tu hai dimostrato di poterle bruciare

e questo tempo non avrà mai tempo

di vederci a noi un giorno cadere

perché noi,

noi,

noi

siamo supereroi