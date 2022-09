A cinque anni dall’uscita Honiro Label pubblica in vinile “Pianeti” di Ultimo

Il 6 ottobre del 2017, quasi cinque anni fa, usciva il primo album di Ultimo, Pianeti. Per l’occasione la sua prima label, Honiro Records, lancia una versione ad edizione limitata in vinile del disco.

Nel 2017, al momento dell’uscita, Ultimo parlava così questo disco…

Così Ultimo definiva Pianeti al suo esordio:

“Pianeti non è un disco, è un viaggio. All’interno dell’album ci sono sfoghi e sogni che iniziai a scrivere tempo fa. Si passa dalla realtà scomoda dello smog e della quotidianità all’evasione che necessito per scappare da quest’ultima. In questo disco ci sono più cose che avrei voluto vivere che cose che ho vissuto ed il bello è proprio qui: la musica è amica della fantasia, ed io le porto sempre in tasca con me. Non credere a niente che non sia fantasia. Il mondo è un posto misero se lo guardi con gli occhi di tutti. Distinguiti, vola alto. Ognuno di noi ha passato, passa e passerà momenti in cui guardandosi allo specchio non vedrà altro che una persona, ed è in quel momento che tu devi prendere in mano un sasso e trasformarlo con la fantasia in un pianeta”

Sono passati cinque anni da quell’uscita e nel frattempo Ultimo ha pubblicato altri tre dischi, collezionato 53 dischi di platino e 17 dischi d’oro, vinto Sanremo Giovani e ancora… è salito sul podio del Festival di Sanremo da big e, sopratutto, ha fatto un tour negli stadi che lo ha consacrato, con oltre 600.000 biglietti venduti, come il più giovane artista italiano a riempire gli stadi.

Traguardi che di sicuro Ultimo, allora 21enne, non si immaginava di raggiungere in così poco tempo. Oggi quel Pianeti, uscito senza conquistare certificazioni, conta tre dischi di platino per oltre oltre 150.000 copie/unità vendute. Un disco che contiene la canzone forse più amata tra quelle scritte da Niccolò, l’omonima Pianeti.

Questa era la tracklist dell’album ed la tracklist di questa speciale Pianeti – Vinile limited edition già disponibile In pre-order su Honiro Store e in vendita in tutti i negozi di dischi dal 6 ottobre.

Lato A

Chiave Il Capolavoro Pianeti Mille Universi Sabbia Racconterò di Te Giusy

Lato B