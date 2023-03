Ultimo incontra i fan a Napoli, Milano e Roma per raccontare “Alba”. Ecco come partecipare agli eventi

Ultimo incontrerà nei prossimi giorni i fan per raccontare la genesi del suo quinto album, Alba.

Il cantautore è reduce da una serie di soddisfazioni. Il suo disco infatti è entrato la scorsa settimana al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti e si è confermato primo anche questa settimana. Non solo, anche il vinile, uscito questa settimana, ha debuttato al primo posto.

Un bel risultato per il cantautore in questa epoca in cui le classifiche, grazie allo streaming, sono dominate da musica rap e urban. Un riconoscimento che arriva prima che Ultimo torni in tour negli stadi italiani quest’estate (qui le date).

Nei prossimi giorni, come dicevamo in apertura, il cantautore incontrerà i fan in tre appuntamenti speciali. Il 7 marzo sarà al Teatro Acacia a Napoli, il 16 marzo al Teatro Manzoni di Milano e il 18 marzo a Teatro Quirino – Vittorio Gassmann a Roma.

Tra appuntamenti organizzati da Ultimo Records e Believe insieme a Mondadori Store.

In questi tre appuntamenti l’artista racconterà la genesi e le curiosità del suo nuovo disco. Scopriamo come partecipare agli eventi.

Ultimo incontra i fan. Come partecipare

7 marzo 2023 Napoli – Teatro Acacia via Raffaele Tarantino 10

Acquista il CD di Alba presso la Mondadori Bookstore di Napoli in via Luca Giordano 73/a o tramite Whatsapp al numero +39 3755670990

L’acquisto del cd darà diritto al pass di accesso all’evento valido per una persona.

16 marzo 2023 Milano – Teatro Manzoni via Alessandro Manzoni 40

Acquista il CD Alba presso il Mondadori Store. L’acquisto del cd darà diritto al pass di accesso all’evento valido per una persona.

18 marzo 2023 Roma – Teatro Quirino – Vittorio Gassmann

Acquista il CD Alba online sul sito di Mondadori Bookstore Roma Tuscolana. L’acquisto del cd darà diritto al pass di accesso all’evento valido per una persona.