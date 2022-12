Ultimo negli stadi: arriva il sold out all’Olimpico e si aggiunge un nuovo appuntamento

Ultimo Tour Stadi 2023.

“La Favola continua…” e così, dopo l’annuncio che Ultimo tornerà in gara al Festival di Sanremo 2023, a quattro anni dalla sua ultima partecipazione, arrivano anche i primi sold out per il tour negli stadi 2023.

È stato annunciato infatti il 12 dicembre il sold out della seconda data allo Stadio Olimpico di Roma, quella prevista per l’8 luglio 2023. Si aggiunge quindi agli appuntamenti già in calendario una terza data allo Stadio Olimpico, il 10 luglio. Aggiunta anche la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Ultimo Tour Stadi 2023

Il nuovo tour arriva dopo le prime date del cantautore negli stadi, date che nel 2022 gli hanno permesso di ricevere dalla SIAE l’importante riconoscimento del biglietto di diamante per gli oltre 600.000 spettatori presenti.

Qui a seguire le date in calendario di Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti. Ad oggi sono già stati venduti oltre 200.000 biglietti.

sabato 1° luglio 2023 || Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – NUOVA DATA

venerdì 7 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

sabato 8 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

lunedì 10 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico – NUOVA DATA

lunedì 17 luglio 2023 || Milano @ San Siro

martedì 18 luglio 2023 || Milano @ San Siro

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. I biglietti per la nuova data saranno disponibili online da mercoledì 14 dicembre alle ore 11:00 e da lunedì 19 dicembre alle ore 11:00 anche nei punti vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI