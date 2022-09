Ultimo cerca l’ispirazione a Londra: “Su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco”

Ultimo nuovo album in lavorazione. Dopo un’estate di trionfi negli stadi italiani, traguardo che le ha permesso di conquistare il premio diamante ai Tim Music Awards, Ultimo è al lavoro sul nuovo disco.

Il cantautore è volato a Londra per trovare l’ispirazione per le nuove canzoni che andranno a comporre il nuovo album di prossima uscita. Esattamente come fece nel 2016, prima di pubblicare il suo disco d’esordio Pianeti.

Ultimo nuovo album

Ecco le parole scritta dal cantautore sui social:

Sono venuto qui per scrivere il mio nuovo disco. Londra per me è un posto speciale. La sua malinconia l’ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano… credo che ognuno sia destinato a sentirsi in un determinato modo in certi posti… c’è chi dice che sia per le vite passate, io non lo so… Nel 2016 stavo registrando Pianeti a Roma e sono venuto qui. Ricordo che sentivo i provini vicino alla metro di Earl’s Court… e quei provini pian piano diventavano canzoni…

Ecco, sono venuto qui cercando quella stessa ispirazione, ho bisogno di tornare come quando nel 2016 camminavo qui e mi chiedevo “chissà dove arriverò con questa musica”.

Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui.

Ho preso una casa e comprato un pianoforte, vediamo cosa esce…

La missione sarà portarsi a Roma il pianoforte e poter dire “su questo pianoforte ho scritto il mio nuovo disco”.

L’ultimo disco in studio di Ultimo è stato pubblicato nell’ottobre 2021. Da Solo sono stati estratti 6 singoli (Tutto questo sei tu, 22 settembre, 7+3, Buongiorno Vita, Niente, Supereroi), di cui i primi 4 sono arrivati prima dell’uscita del disco.

A marzo 2022 ha pubblicato Solo – Home Piano Session, la riedizione con 6 tracce al pianoforte e l’inedito Equilibrio Mentale.

Come dicevamo un’estate di trionfi per Ultimo, il più giovane artista italiano a esibirsi con un tour negli stadi, con 11 sold out su 15 date e oltre 600.000 biglietti venduti e già un nuovo tour (sempre negli stadi) programmato per il 2023.

A coronare questi successi, il Premio Rtl 102.5 platino proprio per i risultati ottenuti con il tour (leggi qui).

Ricordiamo le date del tour 2023 già programmate.

ULTIMO – TOUR 2023

venerdì 7 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

sabato 8 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

lunedì 17 luglio 2023 || Milano @ San Siro

martedì 18 luglio 2023 || Milano @ San Siro

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI