Vincono il Power Hits Estate 2022 Fedez, Tananai e Mara Sattei. E a sorpresa un premio anche per il principe degli stadi, Ultimo

Power hits Estate 2022 premi… vincono la sesta edizione della manifestazione, il Power Hits Estate 2022… .

Una serata sold out di musica dall’Arena di Verona presenta da tre dei volti giovani di Rtl 102.5, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

A sorpresa, oltre ai super ospiti già annunciati in mattinata, Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci, è arrivato per esibirsi al piano anche Ultimo, il principe degli stadi italiani. Il cantautore, non annunciato, ha conquistato il pubblico con La stella più fragile dell’universo, Quel filo che ci unisce e Rondini al guinzaglio. Il cantautore, reduce da un tour negli stadi da oltre 600.000 biglietti venduti, ha ricevuto il Premio Rtl 102.5 platino.

Il Power Hit è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito di Rtl e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata disponibile dal 20 giugno fino al 26 agosto.

Ma il premio principale non è stato l’unico ad essere assegnato. Scopriamo gli altri premi della serata.

Power hits Estate 2022 premi

Blanco ha ricevuto il premio per il suo disco d’esordio, Blu celeste, premio Rtl.102.5 Top Album per essere stato il disco più venduto, secondo i dati ufficiali GfK, nel periodo che va dal 28 agosto 2021 al 26 agosto 2022 (il disco è uscito il 9 settembre 2021).

Fedez, Tananai e Mara Sattei conquistano grazie a La Dolce vita il premio Rtl 102.5 per il singolo, secondo dati FIMI, più venduto nel periodo dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022. Esilarante Tananai che, nel ricevere il premio, afferma: “Non so nemmeno come si tiene in mano un premio…”

I produttori musicali indipendenti (P.M.I.) ha assegnato il premio a Darin per Superstar.

Ultimo riconoscimento della serata, assegnato questa volta da SIAE, va a Dargen D’Amico per la sua hit partita dal palco di Sanremo 2022… Dove si balla. Il brnao è stato il più suonato negli eventi italiani dal 20 giugno al 26 agosto 2022.

La canzone vincitrice della sesta edizione del Power Hits Estate è La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il brano è stato scritto da Paolo Antonacci, Tananai, Fedez, Jacopo Ettore, Davide Simonetta.

A premiare l’ascoltatrice di Rtl 102.5 estratta, Sara D’Avorio, 30 anni di Modena.