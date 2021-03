Ultimo: il 23 aprile arriva il nuovo singolo

Ultimo annuncia sui social l’uscita del nuovo singolo.

Il nuovo lavoro dell’artista romano si intitola Buongiorno Vita e vedrà la luce il 23 aprile.

A darne l’annuncio è lo stesso cantautore sui suoi canali social, accompagnato da una fotografia che lo rappresenta seduto a terra in un cortile, appoggiato ad un muro. In pieno sole.

Buongiorno Vita arriva dopo la pubblicazione di 22 settembre (uscito in quella data) per la sua neo nata etichetta discografica Ultimo Records, seguito poi il 22 dicembre da 7+3 (leggi qui). I due singoli, insieme a quello in uscita il prossimo 23 aprile, saranno parte del nuovo album la cui uscita è prevista per il 2021.

Il 22 febbraio 2021 è poi uscita la cover de I giardini di marzo di Lucio Battisti.

Dopo tre brani pubblicati il ventiduesimo giorno del mese, quindi, Niccolò sceglie il 23.

ULTIMO INSTAGRAM

Ultimo Instagram