Ultimo, in arrivo il 22 dicembre in una novità per il cantautore dei record

Ultimo nuovo singolo in arrivo? Sembrerebbe di sì guardando i social dell’artista.

Le ultime novità, non confermate, sull’artista che ci sono giunte all’orecchio erano quelle che lo vedevano come compositore e interprete del brano portante della colonna sonora di Supereroi, il nuovo film del regista Paolo Genovese. Un filme, emergenza sanitaria permettendo, in arrivo nelle sale l’1 gennaio 2021.

L’ultimo singolo del giovane cantautore rivelazione degli ultimi anni è 22 settembre, primo brano ad uscire per Ultimo Records, l’etichetta fondata dall’artista dopo l’abbandono di Honiro.

Ultimo nuovo singolo

Nei giorni scorsi il cantautore ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto del calendario di dicembre con la data del 22 dicembre cerchiata. Non solo, Ultimo ha accompagnato l’immagine con un’enigmatica dicitura: “7+3“. Nei giorni precedenti, in un altro post, l’artista ha dipinto su una tela dei palloncini con scritta la medesima dicitura accompagnata dalla frase “Fasci di luce trafiggono siepi“… Cosa vorrà dire? Di sicuro c’è qualcosa di nuovo, nuova musica speriamo, in arrivo.

Anche il nuovo manager di Ultimo, Max Brigante, ha pubblicato un commento al post postando semplicemente un emoticon raffigurante semplicemente un cartello stradale di divieto di transito. Insomma non ci resta che aspettare il 22 dicembre per capire quale saranno le novità che il cantautore ha in serbo per noi.