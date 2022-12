Tropea annunciano lo Spring Inferno Tour per la primavera 2023

Tropea Spring Inferno Tour. Durante tutte le puntate dei live di X Factor abbiamo sottolineato la loro capacità di coinvolgere il pubblico e saper stare sul palco. Quindi il tour per loro era d’obbligo. Scelgono la primavera per tornare nei club più importanti d’Italia. Arrivati quarti nello show televisivo, guidati da Ambra Angiolini, sono pronti per continuare ciò che stavano facendo già da cinque anni: sperimentare un percorso musicale influenzato da vari generi musicali.

Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000, al postpunk di inizi anni ’80, al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni.

Ad X Factor si sono fatti conoscere con Tecnicholor che gli ha permesso di passare le audizioni. DJ Kevin Cole, che sceglie questa canzone come Song of the Day per KEXP radio (Seattle). Cringe Inferno è il loro inedito uscito a novembre 2022 durante il percorso nel talent.

Nel giugno del 2020 pubblicano l’EP Might Delete Later, uscito durante il lockdown.

A causa della pandemia, si sono ritrovati per la prima volta a lavorare a delle nuove canzoni a distanza, un’esperienza complessa che ha permesso loro di concentrarsi molto sul lavoro, mettendoli allo stesso tempo di fronte alla difficoltà dell’assenza fisica, dimensione che li ha un po’ spiazzati. Da lì sono nate Blu, OWO e Ricci, brani che hanno definito il loro 2021.

Ecco tutte le date per incontrare la band:

TROPEA SPRING INFERNO TOUR

4 aprile 2023 – Bologna @Locomotiv Club

Ingresso riservato ai soci AICS

6 aprile 2023 | Roma @Largo Venue

12 aprile 2023 | Milano @Magazzini Generali

13 aprile 2023 | Torino @Hiroshima Mon Amour

Biglietti: euro 20,00 + prev.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI