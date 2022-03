Tre Allegri Ragazzi Morti insieme a Cor Veleno in una fusione di stili e sonorità mai vista prima: esce l’album “Meme K Ultra”

Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti: l’album Meme K Ultra esce il 25 marzo 2022, già disponibile in pre-order.

Il 25 marzo 2022 uscirà, Meme K Ultra, il lavoro nato dall’incontro tra i Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti per La Tempesta Dischi e Artist First.

Da un incontro a Roma nel 2019 è avvenuto qualcosa che potremmo definire magico: le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali, e sono andate oltre. Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato questo lavoro in un disco memorabile, dando vita al suono di un vero Supergruppo.

Meme K Ultra è un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, Groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili. Il titolo del disco è un gioco di parole che l’ascoltatore deve scoprire da solo. In ogni caso, resta un titolo ritmico e musicale, come tutto il lavoro.

La gestazione delle canzoni di Meme K Ultra è frutto di uno scambio continuo, una scrittura stratificata. Il rapper Grandi Numeri dei Cor Veleno racconta:

La scrittura delle canzoni è iniziata poco prima del lockdown e ci ha tenuto assieme nei due anni che sono passati. È avvenuta in presenza e da remoto perché qualcuno stava a Roma, altri in Centro America, uno a Milano e uno davvero non so dove… non si sa mai dove sta, davvero.

Ci abbiamo messo ancora più cuore e tutta la cattiveria necessaria per scrivere e tirare fuori delle canzoni che fossero pertinenti al momento in cui stiamo vivendo.

Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti aggiunge:

Posso dire che l’incontro con Squarta, Grandi Numeri e Gabbo è stato un incontro molto naturale. La musica che ho ascoltato al Rugsbeat Studio era così evocativa e cinematografica che le melodie e le parole si sono accese con facilità.

È stato come fare un “primo disco”. Lavorare con i Cor Veleno mi ha dato una vocalità più soul, R&B, il mio secondo avvicinamento alla black music, dopo il reggae con Paolo Baldini.

meme k ultra nuovo album del supergruppo

Squarta dei Cor Veleno ha detto sul processo creativo del Supergruppo:

Fare Meme K Ultra è stato come se tutti fossimo in uno spazio condiviso, ma ognuno con le proprie caratteristiche ben a fuoco. Davide è riuscito a trovare un modo eccezionale di scrivere sulle produzioni dei Cor Veleno e, questa cosa, ha ispirato anche Giorgio che, trasportato dal modo di scrivere di Toffolo, è andato in una nuova direzione, seppur mantenendo sempre il suo stile.

Nel disco sono presenti diverse collaborazioni: da Mimosa Campironi, la cantautrice/attrice de “la terza guerra mondiale”, al chitarrista Adriano Viterbini, Metal Carter – il death Lord del rap italiano – con la sua inconfondibile voce. E ancora un fantasma: Remo Remotti, meraviglioso poeta senza freni, intrinsecamente hip hop e veramente alternativo.

Il disco è stato anticipato nelle scorse settimane dai singoli La Gente Libera e A Me Di Roma Piace Il Rap.

Tutta la parte grafica di Meme K Ultra è stata curata da Davide Toffolo, che parallelamente è uno stimatissimo autore di graphic novel. I disegni e il collage centrale presenti nell’artwork del vinile sono stati realizzati da lui insieme ad Alessandro Barinciani che ne ha curato la progettazione grafica. È un lavoro di cartotecnica “da museo della copertina”.

Meme K Ultra Tracklist:

L’Effetto del Merlo Meme K Ultra Come Le Onde A Me Di Roma Piace Il Rap (feat. Metal Carter) Chiedo Il Nome (feat. Remo Remotti) La Gente Libera Meglio Andarsene Affanculo A volte Ci Consola La Tua Anima Che Balla (feat. Mimosa) Mica Serve Avere Fatto La Guerra La Musica Sai Che Cos’è? (feat. Francesco Bearzatti)

cor veleno tre allegri ragazzi morti in tour

Le due band saranno in tour insieme sullo stesso palco ad aprile 2022 per presentare il nuovo lavoro Meme K Ultra. Cinque concerti di anteprima alla tournée che in estate toccherà alcuni dei maggiori festival nazionali e che vedrà interagire in combo le due band. Ecco le date:

16/04 – PORDENONE, Capitol

19/04 – MILANO, Magazzini Generali

22/04 – BOLOGNA, Estragon

23/04 – ROMA, Monk

25/04 – NAPOLI, Comicon

Foto di Antonio Viscido.