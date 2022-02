COR VELENO e TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI pubblicano “A me di Roma piace il rap” con Metal Carter

Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti pubblicano A me di Roma piace il rap, il nuovo singolo con Metal Carter. È il secondo brano estratto dal nuovo progetto musicale che uscirà in primavera.

Esce oggi, giovedì 17 febbraio, per La Tempesta Dischi e Artist First, il singolo dei Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti, che si intitola A me di Roma piace il rap ed è in collaborazione con Metal Carter.

Le due band si sono frequentate a Roma dal 2019 con l’idea di fare qualcosa insieme. Session in studio e scambi in remoto hanno portato a un sound inedito. Il crossover musicale e geografico tra due pilastri di genere, uno dell’hip hop e l’altro del rock indipendente.

Il brano fa parte del nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra i Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti e arriva dopo La Gente Libera, pubblicato a inizio dicembre 2021, di cui abbiamo parlato qui. Prosegue così il percorso di questi artisti verso la pubblicazione ormai prossima di un intero album firmato frutto di questa inedita collaborazione artistica.

Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti e il nuovo disco

A me di Roma piace il rap racconta molto di questo nuovo disco. Con questo brano, Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, lancia lo slogan del titolo sul groove della ritmica northern soul che ha dentro tutta la sapienza e la storia del beatmaker Squarta e del bassista prodigio Gabbo.

A ciò si aggiungono le parole di Grandi Numeri, voce dei Cor Veleno, che con il suo flow racconta uno spaccato della sua Trastevere. Il pezzo si chiude con l’incursione del death lord dell’hip hop romano: il sergente di metallo, Metal Carter, già Truce Boy e TruceKlan. Un frammento del suo brano Piss Of, in uscita sempre per La Tempesta Dischi, illumina un disegno sulla Roma contemporanea, cruda e violenta, ma realizzata da un fumettista horror della EC Comics.

L’artwork del singolo anche per questa uscita è stato creato da Davide Toffolo. Ha rappresentato una tigre mascherata come la potente fusione tra le iconografie dei due gruppi.

Foto di Antonio Viscido.