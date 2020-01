Sanremo 2020 Tosca tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione al Festival.

Tosca torna in gara al Festival di Sanremo dopo 13 anni dall’ultima partecipazione, quando nel 2007 portò all’Ariston Il terzo fuochista in tutta la sua teatralità.

L’artista vinse nel 1996 in coppia Ron con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni, diventato un classico di Sanremo.

Ritornò in gara l’anno seguente con un brano firmato, oltre che dallo stesso Ron, dalla scrittrice Susanna Tamaro, Nel respiro più grande.

Il suo debutto sanremese è nel 1992 tra i Giovani, non riuscendo però ad accedere in finale con il brano Cosa farà Dio di me.

Tosca da sempre attenta ai giovani e alla formazione, dal 2015 è coordinatore generale e direttore della sezione canzone dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione artistica e Hub Culturale della Regione Lazio.

Tosca Sanremo 2020

La dichiarazione di Tosca

Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di “nicchia”, tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte. Quelli un po’ in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano km e km, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più, sì proprio quelli lì. E porto con me idealmente tutte le donne artiste con cui ho condiviso il palco e le emozioni in questi anni. Quelle che nonostante le chiusure, lavorano sodo, sorridono, sono mamme, compagne, rocce e sognatrici. E non mollano mai. Voglio portare ogni tassello di vita vissuta in giro per il mondo, i giorni con i miei musicisti (la mia famiglia) a cercare una nota, un giro d’archi. E porto nel cuore tutti i giovani artisti il cui entusiasmo mi ha arricchita in questi anni. Spero di essere all’altezza.“

Partecipazioni al Festival

Sanremo 1992 – Cosa farà Dio di me – non finalista tra i Giovani

Sanremo 1996 – Vorrei incontrarti fra cent’anni – 1° classificata categoria Big in coppia con Ron

Sanremo 1997 – Nel respiro più grande – finalista

Sanremo 2007 – Il terzo fuochista – 7° classificata

Tosca Ho amato tutto autori e album

Ho amato tutto, scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli.

Per il Festival Tosca ristamperò il suo ultimo lavoro in studio Morabeza, disco uscito a ottobre 2019 e nato al termine di lungo viaggio attraverso i paesi del mondo.

L’album, prodotto e arrangiato da Joe Barbieri, contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo.

Canzoni cantate in quattro lingue con grandi artisti che Tosca ha incontrato in questo viaggio: Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes, Gabriele Mirabassi e Nicola Stilo.

Tosca Sanremo 2020 Ho amato tutto testo

In arrivo prossimamente

Immagine di copertina di Riccardo Ghilardi

Immagine articolo di Marco Rossi