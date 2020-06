Tosca e Silvia Perez Cruz in radio con “Piazza Grande”

Dal 19 giugno, Tosca ritorna in rotazione radiofonica con Piazza Grande.

Piazza Grande è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un video ideato e dipinto a mano dal live painter Andrea Spinelli.

Il brano tra i più grandi successi di Lucio Dalla fu composto oltre che dallo stesso Dalla, da Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti e Ron.

Adesso è disponibile nella nuova versione arrangiata da Joe Barbieri e si tinge di colori latini e degli ammalianti intrecci vocali delle due straordinarie interpreti.

Piazza Grande presentato al Festival di Sanremo 1972 si piazzò all’ottavo posto della classifica finale.

Il brano fu pubblicato per la prima volta nel 1972 su 45 giri e successivamente incluso nella raccolta 4 marzo e altre storie del 1976.

Quando ho dovuto scegliere il brano da presentare alla serata delle cover del Festival di Sanremo – spiega Tosca – non avevo pensato subito a Piazza Grande.

Poi mi sono ricordata che, quando nel ’94 ero in tournée con lui, Lucio si divertiva a stupirmi facendomi ascoltare alcune cose introvabili a cui aveva lavorato. E così mi è venuta in mente questa sua ‘Plaza Grande’.

Il desiderio poi di portare un’artista, donna e straniera, con me su quel palco, come faccio spesso nei miei spettacoli in giro per il mondo, è stato determinante.

E aggiunge: Sílvia l’ho vista per la prima volta durante un concerto a Roma e ne sono rimasta affascinata.

Per me la sua è una delle più belle voci che abbia mai avuto il piacere di ascoltare, una voce talmente magnetica da toccare nel profondo dell’anima chiunque stia lì ad ascoltarla, una voce che racchiude tutto il pathos della tradizione spagnola.

Di lei si dice che sia la cantante che canta ogni volta come se fosse l’ultima. Ho deciso così di farmi un regalo e di invitarla a cantare con me in questo omaggio a Lucio, Rosalino, Gianfranco e Sergio. Un mix tra Spagna, Portogallo e Italia.

Tosca – Piazza Grande – Sanremo 2020

Sulle note di Piazza Grande, Tosca duettando con Silvia Perez Cruz ha vinto la terza serata dell’ultimo Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover.

Le due interpreti sono state protagoniste di un’esibizione capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e soprattutto dell’Orchestra di Sanremo, che votava quella sera.

Sanremo 2020 è stato un’ottima vetrina per l’artista romana che ha potuto dimostrare la sua forza interpretativa dando valore al testo scritto, prodotto ed arrangiato da Pietro Cantarelli.

Ho amato tutto ha conquistato diversi premi:

Per la miglior composizione musicale: Premio Giancarlo Bigazzi.

Per la miglior interpretazione: Premio Sergio Endrigo.

Miglior canzone ed interpretazione: Premio Nilla Pizzi.

Tosca ha, inoltre, il privilegio di avere Ferzan Ozpetek alla regia del video di Ho amato tutto, di cui vi abbiamo parlato qui.

Piazza Grande – Il video

Il videoclip di Piazza Grande è interamente dipinto a mano e consiste in 1124 acquerelli su carta.

Il racconto animato descrive il viaggio (o sogno) di una ragazza che viene trasportata in un mondo naif fatto di colori ed emozioni, dove scoprirà la bellezza del viaggiare, il potere unificante della musica e la magia dell’innamorarsi.

La realizzazione del video comincia a inizio lockdown. A causa del diffondersi della pandemia in Europa Tosca non potrà incontrarsi con Sílvia Pérez Cruz per iniziare le riprese del video che aveva immaginato.

Decide quindi di affidare la creazione del progetto al giovane artista Andrea Spinelli. Noto in ambito musicale per aver ritratto più di quattrocento artisti mentre si esibiscono sul palco.

Il risultato finale è pieno di immagini evocative degli ultimi mesi: strade deserte, musicisti che suonano in una piazza vuota, volti solitari che si affacciano dalle finestre a guardare. Il video è un tributo alla vita, al suo fiorire.

Come lo sbocciare della Primavera accolta con una festa finale in una grande piazza dove presto ci ritroveremo tutti a danzare. E la scelta di pubblicarlo a fine quarantena non è casuale.

Curiosità: il cammeo di Lucio Dalla, ritratto mentre suona il sax, e le figure di Tosca, Silvia Pérez Cruz e del chitarrista Joe Barbieri che compaiono nella piazza.

La piazza ricorda Piazza Maggiore di Bologna in cui si dice che Dalla si sia ispirato per scrivere il brano.

PIAZZA GRANDE – Credits video

testo e musica Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti, Rosalino Cellamare, Lucio Dalla

edizioni Universal Music Publishing Ricordi Srl

scritto e dipinto a mano da Andrea Spinelli

montaggio e post produzione Lorenzo Ferrari

dipinti realizzati con acquerelli Van Gogh di Royal Talens

produzione Officina Teatrale

PIAZZA GRANDE – Credits SINGOLO

testo e musica Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti, Rosalino Cellamare, Lucio Dalla

produzione e arrangiamento Joe Barbieri

chitarre – Massimo De Lorenzi

violoncello – Giovanna Famulari

violino e viola – Roberta Palmigiani

percussioni – Luca Scorziello

contrabbasso – Carmine Iuvone

registrazione Tosca – Loris Durante, presso lo studio Officina Teatrale

registrazione Silvia Pérez Cruz – Juan Casanovas, presso lo studio Turistas Sonoros

registrazioni – Andrea Cutillo, presso lo studio L.O.A.D.

missaggio e mastering – Andrea Cutillo, presso lo studio Splash

etichetta Officina Teatrale

distribuzione Sony Music Entertainment Italy Spa