È cominciata l'ondata dei tormentoni estivi... in arrivo anche Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Noemi

Tormentoni estate 2022 la stagione è appena iniziata… una carica di nuovi brani è in arrivo.

Ma facciamo un primo punto della situazione sui brani già lanciati e che cerca il loro posto al sole estivo per cercare di distinguersi e conquistare i cuori degli ascoltatori.

I primi a lanciare brani per l’estate sono stati Marco Mengoni con No stress, vincitore lo scorso anno per le radio, oltre che al Power Hits Estate, con Ma stasera), Elisa che ha estratto dal suo ultimo album Litoranea in una nuova versione con Matilda De Angelis, Alessandra Amoroso con Db Boulevard e la loro Camera 209, Michele Bravi con Zodiaco, Tommaso Paradiso con Piove in discoteca, Margherita vicario con Onde, i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

A loro si aggiungono due dei brani lanciati da Amici, Scendi di Sissi e Tienimi stanotte di Luigi Tienimi stanotte più una serie di “Outsider” come Un’estate fa di Chiara Galiazzo, La suora di Romina Falconi, Borderline di Bob Sinclair con Nyv e, in quanto sigla del Padova Pride Village, anche Agua de coco di Arisa.

Lo scorso venerdì poi sono arrivate altre tre bombette… la nuova versione di Farfalle di Sangiovanni cantata in spagnolo con la popstar latina Aitana (Mariposas), Blanco con l’inedito Nostalgia e il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce vita. Quest’ultimi già hanno conquistato le classifiche dello streaming come già avvenne lo scorso anno, a Fedez con Mille, e Blanco con Mi fai impazzire.

A loro è impossibile non aggiungere un brano che, uscito addirittura lo scorso gennaio, ha conquistato gli ascoltatori mese dopo mese e da settimane è il più ascoltato su Spotify… parliamo di Shakerando di Rhove.

Già questo venerdì, 10 giugno, arriveranno altri pezzi da novanta dell’estate ovvero Elodie, reduce dal successo di Bagno a mezzanotte con Tribale, i Boomdabash con Tropicana insieme ad Annalisa e l’insolita coppia formata da Franco126 con Loredana Bertè in Mare malinconia.

