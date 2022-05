Dopo il successo di “Bagno a mezzanotte” il nuovo singolo di Elodie è una carica di energia “Tribale”

Elodie Tribale testo e musica estive pronti a rendere una nuova hit il nuovo brano di Elodie per l’estate 2022.

La cantante è reduce da una serie di singoli di grande successo che, ancora una volta, l’hanno incoronata regina delle radio.

Dopo Vertigine, lanciata a settembre 2021 e certificata con il disco di platino, e La Coda del diavolo, brano di Rkomi che vede la partecipazione dell’artista romana (brano certificato con il doppio disco di platino), è stata la volta di Bagno a mezzanotte.

Quest’ultima non solo ha conquistato il disco d’oro e si avvia verso il platino, ma è stata per diverse settimana il brano più passato dalle radio italiane oltre ad essere stato inserito nello spot tv di un grande marchio ed essere stato scelto come sigla del Roma Pride 2022 di cui Elodie sarà la madrina.

Ora è questione di giorni perché venga annunciata l’uscita del nuovo singolo per l’estate 2022, un brano intitolato Tribale, che dovrebbe arrivare negli store digitali e nelle radio il 3 o il 10 giugno.

Nel frattempo Elodie, che il 28 maggio si è esibita allo Stadio Artemio Franchi di Firenze come ospite del concerto di Gianna Nannini, ha già girato il videoclip del singolo e per farlo ha scelto le bellezze di Napoli. Alla regia del video Attilio Cusani.

Nel video, come svelato dalle testate locali, saranno presenti anche dei ballerini il che pre annuncia quello che tutti ci aspettiamo dalla cantante romana… una nuova hit piena di energia per ballare durante l’estate 2022.

Elodie Tribale testo e audio

In arrivo prossimamente