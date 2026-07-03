TonyPitony debutta al cinema con Filmony, Decreto Correttezza

Dopo il primo posto a Sanremo 2026, nella serata dedicata alle cover e ai duetti, in coppia con Ditonellapiaga, TonyPitony è pronto a debuttare sul grande schermo con Filmony, Decreto Correttezza.
Il film, distribuito da Vision Distribution, segnerà il suo esordio come attore protagonista, ma non solo…
Di fatto, sarà lo stesso cantante siracusano a dirigere la pellicola, la cui uscita è stata annunciata in occasione della presentazione ufficiale del nuovo listino di Vision Distribution alle Giornate Professionali di Cinema di Riccione.
Qui la platea ha accolto con enorme stupore la notizia, confermata anche dall’artista, che ha inviato un video-messaggio registrato direttamente dal palco, nel bel mezzo di uno dei tanti appuntamenti live del tour Èstatony, che lo accompagnerà per tutta l’estate 2026 nei principali festival italiani.
TonyPitony: Cosa sappiamo di “Filmony, Decreto Correttezza”
TonyPitony porterà sul grande schermo la celebre maschera ispirata a Elvis Presley, elemento che da anni accompagna il suo progetto artistico. Al momento, però, non sono stati diffusi ulteriori dettagli su Filmony, Decreto Correttezza: restano infatti da conoscere la data d’uscita, gli interpreti, il genere e la trama del film.
TonyPitony: dal palco al cinema, dal tour al film
Dopo il successo del TELETONY, chiuso con 23 date sold -out tra Italia ed Europa, e in attesa dell’uscita di Filmony, Decreto Correttezza, l’artista siciliano sta attualmente portando in tutta Italia uno show che continua ad evolversi tappa dopo tappa: Èstatony.
Tra le date più attese non possiamo non citare il CONCERTONY del 4 settembre agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, dove TonyPitony sarà l’unico headliner italiano dell’edizione.