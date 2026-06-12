TonyPitony entra nella fase più intensa del suo 2026 live. Dopo il tour europeo TELETONY, chiuso con 23 date sold out tra Italia ed Europa, l’artista siciliano si prepara all’estate con il tour Èstatony, oltre 30 concerti nei principali festival italiani e più di 130.000 biglietti già venduti. Sullo sfondo resta anche il CONCERTONY del 4 settembre agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, dove sarà l’unico headliner italiano del festival.

L’avvicinamento al tour coincide anche con l’uscita di L’ammor, il singolo pubblicato a sorpresa insieme a Tommy Cash. Il brano, accompagnato anche dal videogioco L’AMMOR – The game, segna il primo featuring inedito italiano del rapper estone.

TonyPitony concerti 2026: date del tour

Data Location Città 29 maggio 2026 Spring Attitude Festival Roma

SOLD OUT 31 maggio 2026 Nameless Lecco 5 giugno 2026 Stadio Comunale Santo Tiezzi Cortona 6 giugno 2026 Parma Tattoo Nerd Festival Parma 11 giugno 2026 Circolo Magnolia Milano

SOLD OUT 18 giugno 2026 Mosa Festival Casalgrande (RE) 19 giugno 2026 Villa Guidini Zero Branco (TV) 20 giugno 2026 Castello di Udine Udine

SOLD OUT 22 giugno 2026 Castello di Udine Udine

SOLD OUT 23 giugno 2026 Ferrara Summer Festival Ferrara 25 giugno 2026 L’Umbria che spacca Perugia

SOLD OUT 30 giugno 2026 Visarno Arena Firenze 1 luglio 2026 Flowers Festival Collegno (TO)

SOLD OUT 2 luglio 2026 Rugby Sound Legnano

SOLD OUT 3 luglio 2026 Tanta Robba Festival Cremona

SOLD OUT 5 luglio 2026 Terrasound Pescara 10 luglio 2026 Rendano Arena Cosenza 11 luglio 2026 Fiera del Levante Bari 15 luglio 2026 Sequoie Music Park Bologna

SOLD OUT 16 luglio 2026 Jamrock Festival Vicenza

SOLD OUT 17 luglio 2026 Flower Festival Collegno (TO) 20 luglio 2026 Fiera di Cagliari Cagliari 21 luglio 2026 Abbabula Festival Sassari 23 luglio 2026 Balena Genova

SOLD OUT 24 luglio 2026 Pisa Summer Knights Pisa 25 luglio 2026 Caserta Summer Festival Caserta 30 luglio 2026 Villa Bellini Catania

SOLD OUT 31 luglio 2026 Castello di Donnafugata Ragusa 1 agosto 2026 Piccolo Parco Urbano Bagheria (PA)

SOLD OUT 3 agosto 2026 Piccolo Parco Urbano Bagheria (PA) 7 agosto 2026 Beky Bay Bellaria Igea Marina 8 agosto 2026 Mamamia Senigallia 9 agosto 2026 Arena del Mare 42°15° Termoli (CB) 11 agosto 2026 Parco Gondar Gallipoli 12 agosto 2026 Mish Mash Festival Messina 13 agosto 2026 Villa Bellini Catania

NUOVA DATA 27 agosto 2026 Ama Music Festival Romano D’Ezzelino (VI)

NUOVA DATA 29 agosto 2026 Cavea Auditorium Parco della Musica Roma

NUOVA DATA 4 settembre 2026 Ippodromo Snai San Siro Milano

CONCERTONY

Il nuovo tour di TonyPitony

Il tour Èstatony arriva dopo un ciclo live che ha consolidato la crescita dell’artista anche fuori dall’Italia. Il TELETONY ha registrato 23 date sold out tra club italiani ed europei, con il Fabrique di Milano esaurito in sole otto ore. L’estate 2026 segna un ulteriore salto di dimensione: oltre 30 festival già annunciati e una chiusura simbolica agli I-DAYS Milano Coca-Cola, dove TonyPitony sarà l’unico artista italiano headliner dell’edizione 2026.

Il percorso di TonyPitony

Negli ultimi mesi TonyPitony ha costruito una presenza sempre più forte tra streaming, live e immaginario visivo. Dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026 e la vittoria nella serata cover insieme a Ditonellapiaga con The Lady Is A Tramp, sono arrivati i risultati di Donne Ricche, rimasta per settimane nella Top 10 Spotify Italia.

Ad aprile è uscito a sorpresa L’ammor feat. Tommy Cash, primo featuring italiano inedito del rapper estone. Il progetto è stato accompagnato anche dal videogioco L’AMMOR – The game, costruito sull’estetica 8-bit del brano.

La scaletta del tour Èstatony

La scaletta ufficiale del tour Èstatony non è ancora disponibile. Le prime indicazioni arriveranno dopo la data inaugurale del 29 maggio allo Spring Attitude Festival di Roma.

Nel live set dovrebbero trovare spazio i brani più riconoscibili del repertorio recente di TonyPitony, da Donne Ricche a The Lady Is A Tramp, fino a L’ammor. Questo articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo le prime date del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour Èstatony e per il CONCERTONY del 4 settembre agli I-DAYS Milano Coca-Cola sono disponibili sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Diverse date risultano già sold out.

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