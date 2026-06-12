TonyPitony entra nella fase più intensa del suo 2026 live. Dopo il tour europeo TELETONY, chiuso con 23 date sold out tra Italia ed Europa, l’artista siciliano si prepara all’estate con il tour Èstatony, oltre 30 concerti nei principali festival italiani e più di 130.000 biglietti già venduti. Sullo sfondo resta anche il CONCERTONY del 4 settembre agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, dove sarà l’unico headliner italiano del festival.
L’avvicinamento al tour coincide anche con l’uscita di L’ammor, il singolo pubblicato a sorpresa insieme a Tommy Cash. Il brano, accompagnato anche dal videogioco L’AMMOR – The game, segna il primo featuring inedito italiano del rapper estone.
TonyPitony concerti 2026: date del tour
|Data
|Location
|Città
|29 maggio 2026
|Spring Attitude Festival
|Roma
SOLD OUT
|31 maggio 2026
|Nameless
|Lecco
|5 giugno 2026
|Stadio Comunale Santo Tiezzi
|Cortona
|6 giugno 2026
|Parma Tattoo Nerd Festival
|Parma
|11 giugno 2026
|Circolo Magnolia
|Milano
SOLD OUT
|18 giugno 2026
|Mosa Festival
|Casalgrande (RE)
|19 giugno 2026
|Villa Guidini
|Zero Branco (TV)
|20 giugno 2026
|Castello di Udine
|Udine
SOLD OUT
|22 giugno 2026
|Castello di Udine
|Udine
SOLD OUT
|23 giugno 2026
|Ferrara Summer Festival
|Ferrara
|25 giugno 2026
|L’Umbria che spacca
|Perugia
SOLD OUT
|30 giugno 2026
|Visarno Arena
|Firenze
|1 luglio 2026
|Flowers Festival
|Collegno (TO)
SOLD OUT
|2 luglio 2026
|Rugby Sound
|Legnano
SOLD OUT
|3 luglio 2026
|Tanta Robba Festival
|Cremona
SOLD OUT
|5 luglio 2026
|Terrasound
|Pescara
|10 luglio 2026
|Rendano Arena
|Cosenza
|11 luglio 2026
|Fiera del Levante
|Bari
|15 luglio 2026
|Sequoie Music Park
|Bologna
SOLD OUT
|16 luglio 2026
|Jamrock Festival
|Vicenza
SOLD OUT
|17 luglio 2026
|Flower Festival
|Collegno (TO)
|20 luglio 2026
|Fiera di Cagliari
|Cagliari
|21 luglio 2026
|Abbabula Festival
|Sassari
|23 luglio 2026
|Balena
|Genova
SOLD OUT
|24 luglio 2026
|Pisa Summer Knights
|Pisa
|25 luglio 2026
|Caserta Summer Festival
|Caserta
|30 luglio 2026
|Villa Bellini
|Catania
SOLD OUT
|31 luglio 2026
|Castello di Donnafugata
|Ragusa
|1 agosto 2026
|Piccolo Parco Urbano
|Bagheria (PA)
SOLD OUT
|3 agosto 2026
|Piccolo Parco Urbano
|Bagheria (PA)
|7 agosto 2026
|Beky Bay
|Bellaria Igea Marina
|8 agosto 2026
|Mamamia
|Senigallia
|9 agosto 2026
|Arena del Mare 42°15°
|Termoli (CB)
|11 agosto 2026
|Parco Gondar
|Gallipoli
|12 agosto 2026
|Mish Mash Festival
|Messina
|13 agosto 2026
|Villa Bellini
|Catania
NUOVA DATA
|27 agosto 2026
|Ama Music Festival
|Romano D’Ezzelino (VI)
NUOVA DATA
|29 agosto 2026
|Cavea Auditorium Parco della Musica
|Roma
NUOVA DATA
|4 settembre 2026
|Ippodromo Snai San Siro
|Milano
CONCERTONY
Il nuovo tour di TonyPitony
Il tour Èstatony arriva dopo un ciclo live che ha consolidato la crescita dell’artista anche fuori dall’Italia. Il TELETONY ha registrato 23 date sold out tra club italiani ed europei, con il Fabrique di Milano esaurito in sole otto ore. L’estate 2026 segna un ulteriore salto di dimensione: oltre 30 festival già annunciati e una chiusura simbolica agli I-DAYS Milano Coca-Cola, dove TonyPitony sarà l’unico artista italiano headliner dell’edizione 2026.
Il percorso di TonyPitony
Negli ultimi mesi TonyPitony ha costruito una presenza sempre più forte tra streaming, live e immaginario visivo. Dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026 e la vittoria nella serata cover insieme a Ditonellapiaga con The Lady Is A Tramp, sono arrivati i risultati di Donne Ricche, rimasta per settimane nella Top 10 Spotify Italia.
Ad aprile è uscito a sorpresa L’ammor feat. Tommy Cash, primo featuring italiano inedito del rapper estone. Il progetto è stato accompagnato anche dal videogioco L’AMMOR – The game, costruito sull’estetica 8-bit del brano.
La scaletta del tour Èstatony
La scaletta ufficiale del tour Èstatony non è ancora disponibile. Le prime indicazioni arriveranno dopo la data inaugurale del 29 maggio allo Spring Attitude Festival di Roma.
Nel live set dovrebbero trovare spazio i brani più riconoscibili del repertorio recente di TonyPitony, da Donne Ricche a The Lady Is A Tramp, fino a L’ammor. Questo articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo le prime date del tour.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date del tour Èstatony e per il CONCERTONY del 4 settembre agli I-DAYS Milano Coca-Cola sono disponibili sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Diverse date risultano già sold out.
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