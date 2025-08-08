Tony Maiello in attesa di Tale & Quale si racconta. Da Sanremo ad autore di canzoni, dai muffin alla Pausini

Tony Maiello è pronto a tornare sotto i riflettori con la partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show, ma prima di farlo ha scelto di raccontarsi in profondità in un’intervista a Cult Pop. Un’intervista che si trasforma in un vero e proprio viaggio tra musica, sofferenza, cadute e ripartenze.

Al centro di tutto, anche una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua rinascita: Laura Pausini.

Dopo Sanremo, il vuoto

Era il 2010 quando Tony Maiello trionfava tra le Nuove Proposte di Sanremo con il brano Il linguaggio della resa. Un successo che però non si trasformò nella svolta sperata: a pochi mesi dalla vittoria, Maiello si ritrovò senza una casa discografica. Decise comunque di tentare la via dei Big con un brano a cui teneva molto, 200 note. Il risultato? Nessuna selezione. La spiegazione, con il senno di poi, è amara: “C’erano già Mengoni e Scanu in quella fase, sembrava che per me non ci fosse spazio”, ricorda oggi.

Dai muffin alla musica: il periodo buio e la svolta

Quella mancata svolta innescò una crisi profonda. Attacchi di panico, senso di smarrimento, disturbi di depersonalizzazione: Maiello attraversa un periodo nero, cercando altrove ciò che la musica sembrava negargli. Lavora in un bar, fa muffin, si reinventa broker assicurativo. In un ufficio in via Albricci, ascolta della musica provenire dall’ultimo piano e si chiede cosa ci sia lì dietro. La risposta arriverà mesi dopo, quasi come un segno del destino.

La rinascita grazie a Laura Pausini

In quel periodo Tony capisce che, forse, può ancora raccontarsi attraverso le canzoni. Un discografico gli suggerisce di provare a scrivere per altri, e alla domanda “per chi ti piacerebbe scrivere?”, la risposta è immediata: Laura Pausini. Il brano è proprio 200 note, quello che era stato scartato per Sanremo. Pausini lo ascolta e lo sceglie. E da quel momento, tutto cambia.

Il cerchio si chiude in modo quasi cinematografico: quando Sony gli propone un contratto, lo fa con un appuntamento… proprio in via Albricci. Tony si affaccia e vede quel balconcino da cui si interrogava sul suo futuro. Da lì, la sua carriera da autore prende il volo.

Da Giorgia a Mengoni, da Renga a Il Volo: nasce l’autore Tony Maiello

Il nome Maiello inizia a circolare tra gli A&R, e le sue canzoni cominciano a essere interpretate da nomi importanti: Giorgia, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Il Volo. Alcuni dei brani scritti da lui raggiungono risultati notevoli, come i quattro dischi di platino ottenuti da una delle sue composizioni.

“Se una mia canzone può vivere di più con la voce di qualcun altro, ben venga”, spiega oggi con lucidità. E questo approccio, umile ma strategico, gli ha permesso di rimanere fedele a se stesso, anche dietro le quinte.

Lo scorso febbraio il cantautore ha pubblicato La prima volta, un brano dedicato all’avventura da papà.

Oggi, con un posto fisso nel cast di Tale e Quale Show 2025 in partenza a settembre e un’identità professionale ormai ben definita, Tony Maiello guarda indietro senza rabbia. E lascia un messaggio a chi sta ancora cercando la propria strada: “Siate sempre voi stessi, e andate avanti”.