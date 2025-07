Tale e Quale Show 2025, svelato il cast della nuova edizione: tra volti noti della tv e cantautori

A poco più di due mesi dalla partenza della nuova edizione, sui propri profili social Carlo Conti ha svelato il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025, in partenza venerdì 26 settembre in prima serata su Rai1.

In giuria ci saranno: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Il cast di questa edizione vedrà un mix di volti noti della televisione, ma anche cantautori . Tra di loro spicca Tony Maiello.

Dopo la partecipazione a X Factor nel 2008 e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2010 con Il linguaggio della resa, Maiello è da anni autore per diversi artisti italiani, tra cui Laura Pausini, Giorgia e Marco Mengoni.

Nel cast è presente anche Antonella Fiordelisi, influencer e presentatrice televisiva che negli ultimi anni ha presentato degli eventi live per Radio Stop e Radio Kiss Kiss.

Tornando al campo musicale, parteciperanno a Tale e Quale Show 2025 anche Le Donatella e Pamela Petrarolo. La Petrarolo è nota per la sua partecipazione al programma Non è la Rai andato in onda negli anni Novanta e per la successiva pubblicazione di due album.

Le Donatella, invece, sono note al grande pubblico per la loro partecipazione alla sesta edizione di X Factor nel 2012, dove arrivano a metà percorso dei live show. Durante la loro carriera, non esclusivamente musicale, vincono la decima edizione de L’isola dei Famosi e tra il 2019 e 2021 fanno parte dei 100 giurati di All Together Now su Canale 5.

I concorrenti di Tale e quale show 2025

Di seguito, il cast completo di Tale e Quale Show 2025: