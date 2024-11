Tony Maiello su Instagram: ‘Sanremo, un cerchio che non sono mai riuscito a chiudere’

Tony Maiello e Sanremo.

Tony Maiello, cantante e autore noto al pubblico per la sua partecipazione a X-Facotr nel 2008 e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2010 (quell’anno Nuova Generazione) con Il linguaggio della resa, condivide coi suoi follower un lungo post.

L’artista ha condiviso le sue riflessioni sul rapporto con il Festival e la sua carriera, rivelando che, nonostante continui a proporre ogni anno i suoi brani, non ha mai ricevuto risposta. Racconta le difficoltà, le rinunce e la passione per la musica, che, come lui stesso dice, non ha mai smesso di alimentare.

Tony Maiello, negli ultimi anni, ha provato anche a un rilancio della sua carriera con lo pseudonimo Majello, mentre nel luglio 2024 ha pubblicato il suo ultimo singolo intitolato Lacrime di Fahrenheit.

Tra i brani scritti per altri di cui è autore citiamo 200 note per Laura Pausini, Guardami amore di Francesco Renga, Credo per Giorgia e Come Neve sempre di Giorgia e Marco Mengoni, di cui Maiello è coautore. Sua anche Muhammad Ali di Mengoni.

