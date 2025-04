Tony Boy e quel suono che spazza via tutto: “Uragano” anticipa il sound del nuovo disco

venerdì 25 aprile è il giorno che segna il ritorno di Tony boy con Uragano. Scopriamo testo e significato del nuovo brano in chiave trap.

A pochi mesi dall’uscita del suo album Going Hard 3 e con un tour completamente sold out nei club, Tony Boy è pronto a tornare. Questo nuovo singolo infatti anticipa il sound del suo prossimo progetto discografico.

tony boy – URAGANO – IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Con Uragano, Tony Boy firma una vera e propria dichiarazione di forza. Il brano è una tempesta di suoni e parole che mescola il meglio della trap con una produzione raffinata curata da Sad e Kiid. Non si tratta solo di un ritorno, ma di un rilancio deciso, in cui l’artista mostra la voglia di superare i propri confini, mantenendo però intatto il suo stile.

La metafora del titolo è chiara: Tony è l’uragano. Un’entità inarrestabile, una forza che travolge le certezze, scompiglia gli schemi e impone una presenza nella scena urban italiana.

Nel testo, ogni barra è affilata come una lama. Non c’è spazio per orpelli o parole inutili. Le rime si incastrano sul beat con precisione chirurgica, in un flusso ininterrotto di immagini, riferimenti e spunti autobiografici. C’è rabbia, determinazione, e quella fame artistica che solo chi è cresciuto costruendo tutto da sé può raccontare con credibilità.

Il punto di forza di Tony Boy, anche in questo singolo, resta la capacità di unire tecnica e istinto. Uragano non è solo un brano d’impatto, è anche un esperimento sonoro: i produttori lo spingono verso sonorità più complesse, con innesti elettronici e atmosfere cupe che esaltano ancora di più il suo flow.

TONY BOY – uragano – testo

In arrivo