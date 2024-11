A tre anni dall’ultimo capitolo, Tony Boy torna con “Going hard 3”, il nuovo mixtape della saga

Fuori da venerdì 6 dicembre per Warner Music Italy “Going Hard 3“, il terzo mixtape della saga “Going Hard” di Tony Boy, che ha reso il rapper tra i più interessanti emergenti del momento.

Il mixtape sarà disponibile in digitale e nei formati fisici CD standard e autografato e vinile standard e autografato (già sold out).

Dopo il secondo capitolo della saga il rapper ha pubblicato un disco e vari singoli, tra cui i brani, “Leanin’“, “Respiro“, “Il Tempo Cura“, “Cerchio” e “ETC” feat. Nardo Wick.

Clicca qui per presalvare “Going Hard 3“, il nuovo mixtape di Tony Boy, fuori dal 6 dicembre.

tony boy – tour club 2025: il calendario

Il rapper presenterà dal vivo il nuovo mixtape “Going Hard 3“, nel Tour nei club 2025. Di seguito il calendario completo dei concerti di Tony Boy, prodotto da Vivo Concerti, e al via il prossimo 18 gennaio:

Sabato 18 Gennaio 2025 — Milano, Fabrique SOLD OUT

Lunedì 20 Gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 22 Gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia

Giovedì 23 Gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici SOLD OUT

Domenica 26 Gennaio 2025 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Martedì 28 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Mercoledì 29 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico SOLD OUT

Venerdì 31 Gennaio 2025 — Napoli, Casa della Musica

Sabato 1 Febbraio 2025 — Molfetta, Eremo

Lunedì 3 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox SOLD OUT

Mercoledì 5 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique SOLD OUT

Giovedì 6 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique

Sabato 8 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

