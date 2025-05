Tony Boy, l’isolamento che cura: il nuovo singolo è una pausa di consapevolezza

Tony Boy testo e significato del nuovo singolo, Isolato, brano che arriverà per Warner Music all’1 del 9 maggio 2025 dopo l’annuncio della listening experience per il nuovo album Uforia, in arrivo il 20 maggio all’Allianz Cloud di Milano.

Cresce l’attesa per la data ufficiale di Uforia cresce, un’anteprima unica in una venue scelta non a caso: l’Allianz Cloud si trasformerà in un palco emozionale, scenografia totale di luci e suoni, in perfetta sintonia con la nuova era musicale di Tony Boy, nome d’arte di Antonio Hueber, rapper padovano classe 1999.

TONY BOY – ISOLATO – SIGNIFICATO DEL BRANO

A sole 24 ore dall’annuncio del nuovo album Uforia, Tony Boy pubblica Isolato (Warner Music Italy), il nuovo singolo disponibile ovunque dalla mezzanotte di venerdì 10 maggio.

Un brano che segna una svolta emotiva e sonora per il rapper padovano, all’insegna della profondità e della ricerca interiore. Dopo l’energia di Uragano, Isolato porta il pubblico in una dimensione più intima e riflessiva, mantenendo intatta la cifra stilistica che ha reso Tony uno dei nomi più interessanti della scena italiana.

“Isolato è un pezzo che parla a tutti, un invito a guardarsi dentro e trovare un’interpretazione personale, unica”, si legge nel comunicato.

Le melodie avvolgenti e il testo introspettivo delineano una nuova fase per l’artista, coerente con il percorso avviato e con l’immaginario che da sempre lo accompagna.

TESTO

In arrivo