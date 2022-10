Amici 22: nuovo inedito per Tommy Dali che presenta “Male”

Tommy Dali Male testo.

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 2 ottobre Tommy Dali (qui la sua storia prima del programma), ha presentato un nuovo inedito, Male. Ecco il testo della canzone.

L’artista ha presentato questo nuovo brano nella sfida degli inediti giudicata da Max Brigante contro gli inediti di Niveo e Wax. Brigante ha scelto proprio la canzone di Tommy che ora verrà ascoltata dai produttori che sceglieranno se produrla e, in caso positivo, chi di essi.

Io mi ricordo le notti

e ti guardavo fumare

e quelle volte che odiavo me stesso allo specchio

mi guardavo male, yeah

e che brutti ricordi e una faccia da schiaffi

e quando te ne andavi io prendevo a pugni le porte del taxi

Si devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film ferito che

guarderei all’infinito

devi farmi del male, yeah

senza non ci so stare

il mio film è ferito che

guarderei all’infinito

