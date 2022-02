TOMMASO PARADISO: una ballad romantica per un amore lontano. Questo è “Tutte le notti”, il nuovo singolo che anticipa “Space Cowboy”

Tommaso Paradiso Tutte le notti testo del nuovo singolo fuori dal 23 febbraio.

A pochi giorni dall’annuncio della tracklist del suo primo disco da solista, di cui abbiamo parlato qui, Tommaso Paradiso ha comunicato l’uscita di un nuovo singolo estratto. S’intitolerà Tutte le notti e sarà disponibile per Island Records da mercoledì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 25 febbraio in rotazione radiofonica.

Tutte le notti anticipa il nuovo album Space Cowboy, che invece uscirà il 4 marzo 2022 ed è già disponibile in pre-save. Il brano è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc..

Il cantautore romano, ex frontman dei Thegiornalisti, ha svelato sul suo profilo Instagram parte della nuova canzone e ha condiviso con i fan qualche strofa del testo di Tutte le notti.

Tutte le notti è un sogno a occhi aperti. Tommaso Paradiso dà vita a una ballad romantica su un amore lontano. Il brano porta con sé le immagini nostalgiche di un sentimento puro e vero, che ha bisogno di vicinanza per potersi esprimere.

Tutte le notti è il quarto singolo estratto dall’album Space Cowboy. Arriva dopo Lupin, La stagione del Cancro e del Leone e Magari No (Disco d’Oro).

Tommaso Paradiso tornerà sui palchi dei palazzetti italiani nella primavera 2022. Il cantautore proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per i suoi fan. Sarà l’occasione per portare live il suo primo progetto discografico da solista oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.

tommaso paradiso tutte le notti testo

Testo completo in arrivo…

E ti sogno tutte le notti

Anche quando mi sveglio

Anche quando sono sobrio

La vita che cazzo è senza di te?

Sì, senza di te

Vorrei entrare con te in un film di Fellini

Darti quello che vuoi ed alzare un casino

Attraversare di notte a cavallo il Montana

Ti giuro, credimi, non sono un figlio di puttana

Vorrei vederti ballare in una discoteca

A piedi nudi sulla macchina fino a dentro casa

Separarti da questo mondo violento

Che non è il mio, non è il nostro, ne sono certo