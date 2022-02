TOMMASO PARADISO: il cantautore svela la tracklist di “Space Cowboy” e lascia spazio ad altre sorprese

Tommaso Paradiso Space Cowboy Tracklist del nuovo disco dell’ex frontman dei The Giornalisti.

A poche ore dall’annuncio del film che lo vedrà in veste di regista, di cui abbiamo parlato qui, Tommaso Paradiso svela i titoli delle tracce del nuovo attesissimo album.

Il nuovo album di Tommaso Paradiso, il suo primo da solista, è in uscita venerdì 4 marzo 2022. È disponibile su Amazon il pre-order autografato.

Oggi, Tommaso Paradiso ha finalmente annunciato la tracklist di Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.). Nell’album è presente un featuring, di cui però non è ancora stato svelato nulla. Di certo l’artista da come tenere sulle spine i suoi fan, e lascia intendere che ci saranno altre sorprese.

In questo disco, il lato più intimo e poetico del cantautore romano converge con con quello più irriverente e coinvolgente. Due facce della stessa medaglia anche a livello musicale, in cui nuove sonorità, più scanzonate, si uniscono a quelle romantiche e nostalgiche che caratterizzano da sempre lo stile di Tommaso.

Tommaso Paradiso SPACE COWBOY tracklist

1. Guardati Andare Via

2. Amico Vero feat. TO BE ANNOUNCED

3. Magari No

4. Lupin

5. La Stagione del Cancro e del Leone

6. Space Cowboy

7. É Solo Domenica

8. Silvia

9. Tutte Le Notti

10. Vita

11. Sulle Nuvole

Il disco è stato anticipato negli scorsi mesi da diversi singoli, come Magari no (disco d’Oro), La Stagione del Cancro e del Leone e Lupin.

Questi brani arrivano dopo varie collaborazioni con e per altri artisti e dopo i singoli Ricordami (disco di Platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’Oro), I nostri anni (disco d’Oro), e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di Platino.