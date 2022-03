Tommaso Paradiso: esce “Space Cowboy”, il disco per i figli di Lucio Dalla che però sognano l’America

Tommaso Paradiso pubblicherà il suo nuovo album Space Cowboy il 4 marzo 2022. Il 25 marzo parte anche il Space Cowboy Tour.

Il nuovo album di Tommaso Paradiso è il suo primo progetto discografico da solista, che arriva dopo diversi singoli di successo, e uscirà per Island Records / Universal Music Italia venerdì 4 marzo. Seguirà l’omonimo tour, riprogrammato nei teatri a partire dal 25 marzo 2022.

Durante la conferenza stampa di questa mattina, l’album è stato presentato come qualcosa di diverso da quello che si sente in giro questo momento, anche un po’ in controtendenza. Tommaso ha sentito la necessità di tornare all’essenza della canzone e l’etichetta ha appoggiato in tutto e per tutto questa scelta artistica. Un disco in cui dice che cambia solo il nome, rispetto ai dischi fatti nell’epoca dei Thegiornalisti.

Il cantautore romano, dopo aver speso una riflessione sentita su quello che sta accadendo in Ucraina, ha raccontato:

È un disco in cui volevo far sentire la canzone nella sua essenza più pura. Una canzone svuotata, rispetto a prima, di tutti gli arrangiamenti, sintetizzatori e altro. Il produttore è Federico Nardelli (tranne il brano Tutte le notti, prodotto da Dorado Inc.).

Mi sono chiesto: cosa piace a me nella musica?

Spesso e per fortuna mi capita di parlare con Paolo Sorrentino. Ci chiediamo frequentemente a vicenda per quale motivo abbiamo iniziato a fare cinema e musica. Un giorno gli ho risposto: perché voglio sentire certe cose che non sento. Mi piacerebbe andare su Spotify per sentire un disco che suoni esattamente così.

Anche lui ha iniziato a fare film perché gli mancava qualcosa e ha deciso di colmare lui quel vuoto.

Volevo la purezza della musica pop. Le chitarre rock d’ispirazione anni Ottanta con il chorus, che rimandano ai primi dischi di Vasco Rossi, Luca Carboni e gli Stadio. Poi, la batteria molto presente, stereo.

Per il basso ci siamo ispirati, con tutta l’umiltà, al periodo solista di John Lennon, oltre a qualche frase scopiazzata qui e lì. Gli artisti che amo di più, dal cinema alla pittura, sono quelli che hanno molto copiato e molto citato.

Ci sono accordi particolari. Spero che questo disco possa essere ascoltato da ragazzi più giovani che cercano qualcosa di diverso rispetto alla musica di adesso un po’ standardizzata.



L’abbiamo registrato in Costiera Amalfitana, davanti a un mare stupendo, che per me è sempre un elemento d’ispirazione. Ogni tanto si sentono le cicale nel mix e ho voluto tenerle.

tommaso paradiso space cowboy tracklist completa:

Guardarti andare via Amico vero (feat. Franco 126) Magari no Lupin La stagione del Cancro e del Leone Space Cowboy É solo domenica Silvia Tutte le notti Vita Sulle nuvole

Space Cowboy, è un disco, nato durante la pandemia, in cui Tommaso Paradiso rivela a cuore aperto l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

I testi delle 11 tracce affrontano temi come la paura, la solitudine, la ricerca di un nuovo centro, una nuova serenità. L’amore, la libertà, una genuina italianità, la nostalgia, un senso di incertezza, ma anche il desiderio di spegnere l’odio sterile e i conflitti social, di vivere una vita che lasci spazio all’umanità vera. Tommaso ha raccontato così title-track:

Space Cowboy rappresenta il manifesto del disco e di quello che sono io adesso. Penso che sia veramente in questo momento il mio testamento, racchiuso nella strofa: “Tu vuoi fare l’Americano, ma nel cuore c’hai Vasco”.

L’America per me è sempre un punto di riferimento, sia a livello estetico, sia di sound, sia di cura dei dettagli. Sono malato di Yellowstone, Sergio Leone, tutto il mondo cowboy… L’America sempre un orizzonte per me, come per tanti come me che guardavano l’America come un dello show business, ce l’hanno nel sangue.

Ma, detto questo, è un disco pieno di Italia. Vasco per me rappresenta un padre nel bene e nel male, non perfetto ovviamente. Ma racconta la storia degli Italiani. È un disco che afferma tutta la mia fierezza dell’essere nato nella melodia, nell’armonia italiana. Noi, figli di Lucio Dalla, che guardiamo un po’ da sognatori all’America.

La batteria finale che rimane da sola è un omaggio a Goodbye Kiss dei Kasabian.

Silvia è invece una canzone che Tommaso e Federico Nardelli hanno realizzato pensando a quella musica del 2003 che sembra completamente sparita. Quella dei The Strokes, degli Arctic Monkeys. Il brano dice: “La vita dura solo un’estate”. È una frase che disse un giorno Enrico Vanzina a Tommaso, che ci vide una scintilla.

un protagonista speciale nel video di tutte le notti

Prossimamente uscirà il videoclip dell’ultimo singolo estratto da Space Cowboy, Tutte le notti, di cui abbiamo parlato qui. Tommaso Paradiso ha svelato davanti alla stampa che il protagonista del video sarà Christian De Sica e ha detto:

Vorrei scrivere l’apologia di Christian De Sica, perché se lo merita. Ovviamente tutto il pubblico snob e intellettuale lo denigra per qualche frase tipo “cafonata” o “delicatissimo”, ma in realtà è un attore incredibile che ha recitato anche in molti film drammatici.

Ho visto tutti i suoi film, anche quelli vecchissimi. È un attore che sa non prendersi sul serio e ha retto la commedia italiana per tanti anni. Christian è l’unico l’anello di congiunzione oggi tra la vecchia scuola della grande commedia italiana (firmata Sonego, Flaiano, Risi, Scola, De Sica padre, Gassman padre) e la nuova scuola.

È un attore che fa commedie, che ora sono spesso interpretate da personaggi che vengono da programmi televisivi comici.

Ogni volta che ho un momento di sconforto, guardo un suo film. Ci vuole ogni tanto il Christian De Sica dentro di noi.

gli amici veri di tommaso paradiso

Nel disco si ritrova la tradizione malinconico-romantica di Tommaso, affiancata da alcune canzoni uptempo e due pezzi rock. Non manca però il suo desiderio di sperimentare, come per la traccia Amico vero che vede la collaborazione di Franco 126.

Tommaso Paradiso ha raccontato:

Amico vero è una canzone nata a casa mia. Mi sono messo al pianoforte e Franco si è seduto di fianco a me. Gli ho detto: “Franchino che vogliamo fa’?”. Lui mi ha risposto: “Facciamo questa cosa che descriviamo l’Italia, un po’ alla Califano“. L’abbiamo scritta in mezza giornata al pianoforte e registrata con il cellulare.

Allora ci siamo immaginati su un’auto decappottabile, tipo americana anni ’60, mentre attraversiamo il nostro Paese ad agosto. Noi siamo rimasti gli unici due in una Roma deserta, sudati, un po’ alla Verdone, e attraversiamo l’Italia in macchina..

I miei amici veri, nel mondo artistico, sono sicuramente lui e Calcutta. Da tanto tempo i nostri manager, produttori, editori ci dicono che io e Calcutta dovremmo fare una sorta di Banana Republic del futuro. E io dico: perché no? Ci siamo scambiati i profili Instagram, figuriamoci fare uno Stadio insieme… a Roma poi, molto più semplice.

Poi ci sono quelli con cui ho collaborato e con cui mi sento settimanalmente. Elisa, Jovanotti, Salmo, Ultimo, Takagi & Ketra, Faini… ce ne sono parecchi.

tra musica e cinema

Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

A proposito di questo il cantautore ha spiegato:

Ho fatto questo film perché questa idea di storia che avevo in testa era adatta a un film e non a una canzone. Ci pensavo da 5/6 anni, ma con una canzone e basta non ce la facevo. Poi, sicuramente, non che la musica non mi basti più, però sto arricchendo la musica con sempre più cinema, che è la mia vera passione, quello di cui sono matto.

Però, dicono, che io sappia fare canzoni, quindi cerco di mettere le immagini lì, cerco di farmi ispirare da quel mondo visivo. La musica è qualcosa che ho dentro, è più forte. Se mi chiedessero: “ti piacerebbe di più vincere un Oscar oppure fare un tour tutto sold out negli stadi?” Risponderei sicuramente il tour.

Sulle nuvole lo dedico alla grande memoria dei maestri delle colonne sonore. Trovajoli, Rota, Piccioni, Morricone.

SPACE COWBOY TOUR

Tommaso Paradiso dal 25 marzo sarà impegnato nello Space Cowboy Tour (già Sulle Nuvole Tour), prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Gli show saranno riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Sarà possibile consultare il sito www.vivoconcerti.com per verificare la corretta riassegnazione dei biglietti in proprio possesso e per informazioni riguardanti la procedura da seguire.