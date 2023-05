Nell'estate 2023 arriva a sorpresa il duetto che non ti aspetti... Tommaso Paradiso con i Baustelle in "Amore indiano"

Tommaso Paradiso Amore indiano testo e significato del singolo che vede il cantautore duettare con i Baustelle.

Lo hanno annunciato a sorpresa solo il giorno prima senza troppe informazioni e così giovedì 25 maggio è arrivato su tutte le piattaforme digitali Amore indiano, brano che che mette insieme una formazione inedita per l’estate indie 2023: Tommaso Paradiso, reduce dal lancio di Viaggio intorno al sole, con i Baustelle, freschi della pubblicazione di un nuovo disco (qui la nostra recensione).

Il brano che li unisce, Amore indiano, sarà presenta dal vivo al MI AMI con una performance emozionante sulle rive dell’Idroscalo che fa da sfondo anche al videoclip del brano.

TOmmaso paradiso amore indiano significato del brano con i baustelle

“Arrivederci amore indiano è il saluto che ti spezza il cuore come solo le grandi canzoni sanno fare. “Le lacrime viste nei film” sono le stesse che produce l’abbraccio struggente fra due cantautori che sono band, e viceversa.

“L’amore in una canzone è quello che rende le canzoni d’amore materiale da libri di storia, e possiamo dire che questa canzone rientra nella categoria. Abbiamo i brividi a pensare che questa unione inedita e potentissima fra due esperienze fondamentali della musica pop possa trovare un suo debutto live al MI AMI 2023. In una cantata attorno al piano e alla chitarra, il bicchiere di vino, il falò. Come Crosby, Stills e Nash, ma all’Idroscalo, lungo il mare di Milano. Che poi fa rima con indiano. Tutto torna, anche le persone con cui sei partito e che dopo aver fatto un lungo viaggio ora hanno voglia di rivedere i propri amici” commenta Carlo Pastore, direttore artistico di MI AMI Festival.

Scritto da Tommaso Paradiso e Francesco Bianconi Amore indiano è prodotto da Matteo Cantaluppi.

TOMMASO PARADISO AMORE INDIANO testo e audio del brano con i Baustelle

Posso chiederti perché

ogni volta vieni con me

al binario numero 3

se devi piangere?

Non sai dire che cos’è

è roba forte dentro di te

è il mio solito treno che va

e le tue lacrime

sono le stesse già viste nei film

sono le stesse di altra gente che è qui

Arrivederci amore indiano

io devo andarmene lontano

in un call center di Milano

per stare bene ancora insieme

e poter chiederti la mano

amore vedi com’è strano

essere quello che non siamo

essere soli alla stazione adesso

Tanti saluti dalla città

la domenica come va?

è tutto chiuso c’è solo un bar

con quattro anime

sono le stesse già viste nei film

quelle al banco per l’ultimo drink

Arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano

in un call center di Milano

per stare bene ancora insieme

e poter chiederti la mano

amore vedi com’è strano

essere quello che non siamo

essere soli in questa vita adesso

Mettiti al riparo

quando il cielo è nero

oh oh

scrivimi un messaggio

se la notte è scura

se hai paura

Arrivederci amore indiano

io sono andato via lontano

in un call center di Milano

per stare bene ancora insieme

e poter chiederti la mano

amore vedi com’è strano

essere quello che non siamo

essere soli in questa vita adesso