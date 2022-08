Tommaso Cesana dopo Amici torna con “Dimenticarmi di te”, la storia di due persone che non sanno dirsi addio

Tommaso Cesana Dimenticarmi di te significato del testo del brano che segna il ritorno del cantautore che ha preso parte alla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, nella squadra di Lorella Cuccarini, fermandosi però prima della fase serale del programma.

Il giovane artista ha iniziato a scrivere i primi testi all’età di 12 anni e, a soli 14, inizia a produrre i primi arrangiamenti per i suoi pezzi.

Inizialmente scrive in inglese ma poi, sotto la guida del suo talent scout, Massimo Guidi, passa all’italiano. Il debutto live avviene a 16 anni e, tra i palchi calcati, c’è anche quello di Radio Company a Padova con 70.000 persone presenti.

Nella scuola di Amici Tommaso Cesana ha lanciato i singoli Solo per Paura e Catene, entrambi prodotti da Michele Canova ed entrati nella Top Chart di Apple Music e Spotify.

Ora, a distanza di alcuni mesi dall’esperienza nel talent per Tommaso è tempo di nuova musica.

Tommaso Cesana Dimenticarmi di te significato del brano

Dimenticarmi di te, questo il titolo del nuovo singolo, esce mercoledì 3 agosto su tutte le piattaforme digitali con distribuzione The Orchard.

Il pezzo è una ballata pop romantica scritta da Tommaso Cesana e composta da Rebbel. La produzione è di M&M-D&G Music con la guida vocale di Massimo Guidi, il mixa di Taketo Gohara e Niccolò Fornabaio. Il tutto masterizzato da Giovanni Versari.

Il pezzo è nato durante il percorso di Tommaso nella scuola di musica più famosa d’Italia come spiega lui stesso…

“Inizialmente avevo scritto questo brano con l’idea di regalarlo a un altro artista. Finita l’esperienza ad Amici è rimasto nel cassetto un paio di mesi, fino a quando ho deciso di finirlo e di cantarlo io. Dimenticarmi di te è la storia di due persone che non sanno dirsi addio, anche se entrambi soffrono. Questa canzone parla di come i sentimenti prevalgano sempre sulla razionalità, nel bene o nel male“.

Tommaso Cesana Dimenticarmi di te testo e audio

Gocce come diamanti

colorano i miei occhi

cerco una via d’uscita

due notti che non dormo

solo contro i miei mostri

Stanotte lascio spenta la tv

per sentire i tuoi passi confondersi coi sogni

sentire la tua pelle bianca qui

noi che formiamo un quadro che non sarà finito

mai

Graffi sulla schiena mischi rabbia con amore noi

usiamo ancora la guerra come scusa per fare pace

io che senza di te, non ci non so stare

dici di no, ma per te è uguale

Tu che mi fai bene tanto quanto mi fai male sai

toccare quei tasti come nessuno sa fare

tu che senza di me non ci sai stare

dici di no, non sai mentire a me

non sai mentire a me

Ed ho lasciato andare le mie vecchie cazzate

residui di un ragazzo cresciuto troppo presto

in guerra con se stesso

Stanotte lascio spenta la tv

per sentire i tuoi passi confondersi coi sogni

sentire la tua pelle bianca qui

noi che formiamo un quadro che non sarà finito

mai

Graffi sulla schiena mischi rabbia con amore noi

usiamo ancora la guerra come scusa per fare pace

io che senza di te, non ci non so stare

dici di no, ma per te è uguale

Tu che mi fai bene tanto quanto mi fai male sai

toccare quei tasti come nessuno sa fare

tu che senza di me non ci sai stare

dici di no, non sai mentire a me

non sai mentire a me

Colleziono note sul telefono

rimango senza le parole

tu mi hai dato la voce che ho

non mi basta la forza che ho

per dimenticarmi di te

per dimenticarmi di te

Tu che mi fai bene tanto quanto mi fai male sai

toccare quei tasti come nessuno sa fare

tu che senza di me non ci sai stare

dici di no, non sai mentire a me