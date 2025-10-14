Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima

Tiziano Ferro torna il 24 ottobre 2025 con il nuovo album Sono un grande e svela la tracklist del disco. Scopriamo il numero di canzoni presenti nella tracklist e i formati in uscita del progetto. Ma non solo… anche qualche spoiler in anteprima, come è consuetudine di All Music Italia.

Sono un grande è un progetto che segna la rinascita dopo due anni complessi, tra tempesta e ricostruzione. Undici tracce inedite più il singolo Cuore Rotto, uscito il 5 settembre, per un viaggio che trasforma il dolore in forza e la solitudine in coraggio. La musica, ancora una volta, resta la bussola.

Sono un grande : il nuovo album di Tiziano Ferro

Un disco che nasce da due anni di tempesta, momenti difficili, cambiamenti profondi… ma anche dalla rinascita. Il titolo, Sono un grande, è un’affermazione che non sa di presunzione, ma di consapevolezza. È la dichiarazione di chi ha imparato a guardarsi dentro e a perdonarsi, trasformando le ferite in punti di forza.

“Sono un grande mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona: è lo specchio di tutto ciò che ho vissuto nell’ultimo periodo. Mi ha portato a vivere ogni cosa con uno spirito nuovo, più avventuroso. Mi sono riavvicinato alla mia essenza, ritrovando sonorità che pensavo di aver lasciato alle spalle.”

I formati in uscita

Per i fan e i collezionisti, Sono un grande sarà disponibile in diversi formati, tutti curati nei dettagli. Il CD jewel box è pensato per chi ama la fisicità del disco e le sue piccole sfumature, mentre il vinile gatefold diventa un oggetto da collezione, “da sentire anche con le mani”.

Formati disponibili:

CD Rosso + Poster autografato (Edizione limitata – Esclusiva Sugar Music )

) Vinile Rosso + Poster autografato (Edizione limitata – Esclusiva Sugar Music )

) Vinile Bianco con cover alternativa + Poster (Edizione limitata – Esclusiva Amazon )

) Vinile e CD Standard

I produttori di Sono un grande

Dopo una lunga collaborazione con Michele Canova, e dopo aver lavorato con Timbaland in Accetto Miracoli e con Marco Ronzini in Il mondo è nostro, Tiziano sceglie di aprirsi a una squadra di produttori differenti, ognuno con una firma sonora precisa.

Nel nuovo disco troviamo Zef, Marz, Bias, Madfingerz, Alessandro De Crescenzo, Will Medini e ancora Marco Ronzini. “Hanno illuminato le mie note”, ha raccontato Tiziano, spiegando come ogni produttore abbia portato una luce nuova nel suo percorso.

La tracklist qualche chicca di all music italia

Il cantautore ha svelato sui social la tracklist del disco che, solo nella versione in cd e vinile, conterrà anche Tra le mani un cuore, brano co-scritto da Tiziano Ferro per Massimo Ranieri e presentato da quest’ultimo in gara a Sanremo.

Questa è la tracklist:

SONO UN GRANDE FINGO&SPINGO CUORE ROTTO MILITE IGNOTO TI SOGNAI GIOIA QUELLO CHE SI VOLEVA L’AMORE È RE 1-2-3 LE PIACE MERITIAMO DI PIÙ TRA LE MANI UN CUORE (solo su vinile e cd)

Tra gli autori ritroveremo la presenza storica di Roberto Casalino, amico e collaboratore di lunga data di Ferro, che solo qualche anno fa ha co-scritto un suo brano, Destinazione mare, ma anche nuove firme. Tra queste, spicca quella di Laura Bono, vincitrice di Sanremo 2005 nella sezione Nuove Proposte. Del resto Ferro, da Diana Tejera a Carmen Consoli, ha sempre amato collaborare con le cantautrici. Il brano firmato dalla Bono si intitola Ti sognai.

Un’altra chicca che possiamo anticiparvi riguarda la canzone Quello che si voleva, Si tratta di un brano non completamente inediti ovvero La vita che si voleva, canzone scritta da Casalino e dato a Chiara Galiazzo nel 2020 per il disco Bonsai. Secondo quanto risulta ad All Music Italia, Tiziano avrebbe rielaborato le strofe di questo bellissima ballad, facendolo suo al punto da volerlo inserire in questo nuovo progetto.

Ricordiamo che Sono un grande sarà inoltre il primo disco pubblicato sotto il management di Paola Zukar e la sua Big Picture Management, con etichetta Sugar Music. Una nuova era, più indipendente e più consapevole.

Il ritorno live negli stadi

Parallelamente all’uscita del disco, Tiziano Ferro si prepara a tornare dal vivo. Il tour negli stadi è previsto per l’estate 2026 e toccherà le principali città italiane, riportando sul palco tutta l’energia e la profondità di uno degli artisti più amati del pop italiano.

Sono un grande è il titolo di un disco, ma anche una dichiarazione di intenti. Non serve dimostrarlo, basta esserlo. Tiziano, ancora una volta, lo fa con la musica. Qui per date e biglietti.